Versão web do Apple TV+ (finalmente) ganha campo de busca

Uma funcionalidade pra lá de básica, mas que não estava presente na versão web do Apple TV+, foi finalmente adicionada.

Trata-se da possibilidade de pesquisar entre os títulos presentes na plataforma por um novo campo de busca — o qual permite a qualquer assinante encontrar facilmente determinada produção com poucas letras digitadas.

Antes, a única maneira de encontrar uma série ou um filme do Apple TV+ pela web era bastante rudimentar: procurando detalhadamente nas seções presentes na página, como a de títulos mais populares do momento e os mais recentes.

Assim, muitas vezes era mais fácil encontrar algum programa no site simplesmente digitando o nome dele no Google ao lado do termo “Apple TV” — com o primeiro resultado costumeiramente levando os usuários diretamente para a página da atração.

Agora, com o campo de busca presente no canto superior direito do site, é só digitar o título da produção que se quer encontrar e ela será provavelmente exibida em primeiro na lista de resultados.

Vale destacar a importância da versão web do Apple TV+, pois, ao contrário do Apple Music, ele não conta com um aplicativo nativo para sistemas operacionais como Android e Windows, sendo o site a única maneira de assistir às atrações originais da Maçã nesses SOs.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via 9to5Mac