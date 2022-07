Will Smith lidera entre atores do Apple TV+ mais bem pagos

Que a Apple preza por qualidade e tem tentado de tudo para levar isso também às produções do Apple TV+, nós já sabemos. O que não sabíamos — até agora — era o quanto a empresa está disposta a investir nos melhores atores de Hollywood, por exemplo.

A Variety divulgou uma lista de atores mais bem pagos em filmes atualmente e, olhe só: o Apple TV+ dominou o Top 5, com três nomes bastante reconhecidos.

O único que ganhou dos atores das produções da Maçã foi Tom Cruise, que reinou disparado em primeiro lugar, faturando extraordinários US$100 milhões com o sucesso do maravilhoso “Top Gun: Maverick”. Esse valor espantoso se dá pelo acordo feito por ele, em que receberia em cima da porcentagem dos ganhos da produção a partir do primeiro dia de lançamento (em vez de esperar para ganhar só depois que o estúdio tivesse lucro, como a maioria dos acordos). Por esse fato, é possível que o valor continue aumentando.

Os três colocados após Cruise, porém, sequer terminaram suas produções e já garantiram uma boa quantia da Apple. O segundo lugar ficou com Will Smith, que foi pago US$35 milhões para estrelar em “Emancipation” , do Apple TV+.

Conforme já contamos, o filme thriller de ação conta a história da fuga de Peter, um escravo que escapa de caçadores e se junta ao Exército da União. Apesar da grande quantia em dinheiro, a Apple teria adiado o lançamento do título por conta da polêmica envolvendo o ator há alguns meses durante a cerimônia do Oscar (o tapa em Chris Rock).

Já o terceiro colocado, Leonardo DiCaprio, recebeu US$30 milhões da Maçã para se juntar novamente ao renomado diretor Martin Scorsese na produção “Killers of the Flower Moon”. O filme western é uma adaptação de um livro homônimo que girará em torno de assassinatos em uma nação indígena em Oklahoma da década de 1920.

Em um empate, Brad Pitt ficou em quarto lugar por embolsar US$30 milhões para estrelar um filme sobre Fórmula 1, no qual interpretará um piloto aposentado que ajudará um novato na profissão. A produção contará com o piloto Lewis Hamilton como produtor executivo e o diretor será Joseph Kosinksi, o mesmo de “Top Gun: Maverick” (sucesso à vista?).

A Variety afirma que esses grandes gastos tanto da Apple quando de outros estúdios do tipo fizeram com que alguns atores começassem a cobrar cachês maiores. Para se resguardar, a Maçã — que não é boba, nem nada — incluiu algumas cláusulas nos contratos que tornam os bônus dos atores dependentes do prazo e do orçamento da produção. Isso preveniria grandes perdas, mas também pode limitar os ganhos dos atores caso o filme seja um grande sucesso.

Por fim, a publicação cita que existe uma grande probabilidade de recessão nesse ramo, principalmente com algumas empresas tendo queda em suas ações. Mesmo assim, a Apple desembolsou US$95 milhões só com esses três astros — se isso não é investimento pesado, não sei o que é!

Confira abaixo toda a lista divulgada:

Olhando para esse Top 5, os “mocinhos” dos anos 1990 estão ainda com tudo, afinal. 😜

via iMore