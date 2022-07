Como solicitar um arquivo com os seus tweets [iPhone, iPad, Mac e web]

Se você mantém uma conta no Twitter há vários anos e, por algum motivo, já pensou em ver as suas publicações antigas, deve saber que existe a busca avançada da rede social.

Porém, o que pouca gente sabe é que há a possibilidade de baixar um arquivo contendo todos as suas postagens — inclusive o seu primeiríssimo tweet!

A seguir, confira como solicitar esse arquivo usando os aplicativos para iPhone/iPad, Mac ou pela web!

Como solicitar o seu arquivo de tweets pelo iPhone/iPad

Com o app do Twitter aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”. Depois, vá em Sua conta » Fazer download de um arquivo com seus dados.

Caso seja necessário, faça o login novamente na rede social e, depois, insira novamente a sua senha, faça uma verificação através do envio (e confirmação) por seu email ou mensagem de texto.

Feito isso, na pagina de solicitação de download, toque em “Solicitar arquivo”. Quando o download estiver pronto, um email será enviado para sua conta associada ou uma notificação via push pelo aplicativo, se estiver instalado. Nas configurações, você pode tocar em “Baixar arquivo”, abaixo da seção “Baixar seus dados”.

Como solicitar o seu arquivo de tweets pelo Mac

Clique no botão com três pontinhos (na barra lateral) e vá até “Configurações e privacidade”. Opcionalmente, você também pode fazer isso indo até Twitter » Preferências… na barra de menus ou usando o atalho ⌘ command , .

Depois, clique em Sua conta » Fazer download de um arquivo com seus dados, onde você será levado até uma nova guia do seu navegador com os próximos passos.

Verifique a senha usada para o Twitter, clique em “Avançar” e faça a verificação da sua conta. Por fim, clique em “Download dos dados”.

Como solicitar o seu arquivo de tweets pela web

Abra o site do Twitter e faça o login na sua conta. Depois, clique em “Mais” (na barra lateral), vá até Configurações e privacidade » Sua conta » Faça download de um arquivo com seus dados. Faça a verificação da sua conta e, por fim, clique em “Download dos dados”.

E depois?

Depois que você receber o email com o seu arquivo, clique no botão “Download” enquanto estiver conectado à sua conta do Twitter e faça download do seu arquivo do Twitter (no formato ZIP).

Nesse arquivo estarão incluídas diversas informações, como os seus tweets, as suas mensagens diretas, as suas mídias e uma lista dos seus seguidores, por exemplo.

Fique atento que pode demorar alguns dias para que o download de seu arquivo do Twitter seja preparado e disponibilizado.

Já conhecia essa dica por aí? 🐦