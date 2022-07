10 dias com a beta do iPadOS 16: primeiras impressões

Finalmente, a Apple liberou a versão beta pública do iPadOS 16 para usuários, depois da terceira versão beta para desenvolvedores. Todos sabemos dos riscos envolvidos com o uso de versões beta, e você precisa tomar cuidado com esses testes. Eu nunca baixo versões beta no iPhone, especialmente pelo uso de apps bancários, mas para o iPad eu gosto de testar.

Nessa nova versão, eu estava ansioso para experimentar três recursos em especial: o Stage Manager, as melhorias do Arquivos (Files) e o uso de monitor externo. A seguir, vou descrever minhas impressões sobre cada um deles.

Stage Manager

Na apresentação da WWDC22, esse foi um dos recursos mais destacados da nova versão do iPadOS e se enquadrou na galeria especial de recursos exclusivos para iPads com chip M1. Aqui no MacMagazine, você já viu um vídeo sobre o uso do Stage Manager no macOS; aqui vou comentar apenas o uso dele no iPadOS.

Quando eu vi a explanação na keynote, me pareceu muito interessante o recurso. Mas quando comecei a usar no iPad, as impressões não foram tão legais. Em primeira instância, o recurso me pareceu um pouco confuso. Meu primeiro impulso foi clicar novamente no app para que ele expandisse, como se fosse um Exposé. Meu iPad é o Pro de 11 polegadas, então a tela ficou reduzida nessa versão, com os outros apps abertos à direita. Claro que é possível arrastar a partir do canto inferior direito e fazer com que o app ocupe toda a tela, mas nesse caso o Stage Manager some, perdendo seu sentido.

O redimensionamento dos apps para que possam ficar em tamanhos diferentes na tela e usados simultaneamente é bem interessante, e ajuda bastante para utilizar os dois apps ao mesmo tempo, arrastando, por exemplo, arquivos entre eles.

Depois de alguns dias usando o SM, foi ficando um pouco mais intuitivo seu fluxo, mas confesso que ainda não estou totalmente confortável e nem convencido de que ele tenha uma contribuição real para o cenário multitarefa no iPad.

Arquivos

A promessa da Apple na keynote foi que os chamados Desktops Apps passariam por melhorias significativas, entre eles o Arquivos. A partir dessa promessa, eu tinha imediatamente duas expectativas: fazer download de pastas inteiras e busca de tags. Uma foi atendida; a outra, não.

Finalmente, depois de quatro anos da nova fase do iPad Pro, você pode clicar em uma pasta e optar por fazer o download dela. Por incrível que pareça, até o iPadOS 15, apenas os arquivos trazem a opção de download, ou seja, você precisa marcar arquivos dentro de cada pasta para que eles fiquem disponíveis offline no seu iPad. Mas, finalmente agora a Apple acordou para esse recurso tão necessário (e, convenhamos, simples) que facilita muito a vida de quem usa o iPad como computador e precisa trabalhar offline com seus arquivos.

Para quem usa o recurso tags para classificar seus arquivos e facilitar suas buscas e organização, uma má notícia: a irritante ausência da busca por tags permanece. Para quem não está familiarizado com esse uso, explico: no Mac, quando você usa as tags (etiquetas) em seus arquivos, você pode organizá-los melhor e até criar pastas dinâmicas com arquivos de uma determinada tag (exatamente como eu organizo meus arquivos).

Quando você cria ou adiciona um novo arquivo, basta clicar com o botão direito e você tem a opção de buscar as tags que deseja colocar, de maneira prática e rápida. Acontece que, no iPadOS, isso não é possível — é necessário passar tag por tag e clicar naquelas que você deseja usar, sendo que a digitação está disponível apenas para criar novas tags. Um pesadelo que, até agora, permanece no iPadOS 16. Fiz minha parte para o bem da comunidade “ipadiana” e mandei o meu feedback para a Apple sobre esse recurso — quem sabe, né…

Monitor estendido

Outro recurso que já estava para lá de atrasado no iPad era a possibilidade de estender monitor, pois até o iPadOS 15 só era possível espelhar, sem redimensionar nada. Esse recurso funcionou bem. Apenas pluguei o monitor e ele imediatamente estendeu a tela do iPad. Tentei conectar dois monitores, mas, pelo menos por enquanto, não foi possível.

A experiência de trabalhar com o iPad no monitor, com trackpad e monitor externos, fica muito próxima à de um computador profissional, com a vantagem que para sair você só despluga o device e sai com ele leve e pequeno para trabalhar fora. O sistema ainda não está tão intuitivo, a maneira de percorrer o iPad e o monitor com o mouse é um pouco confusa — menos prática que com o Mac —, mas já foi um grande avanço. Acredito que, até a versão final do sistema operacional (em outubro), teremos esse recurso bem mais desenvolvido.

Conclusão

Como citei nesse outro artigo, acredito que o iPadOS tem um grande potencial de impulsionar a produtividade no tablet, aumentando o número de pessoas que optam pelo iPad como gadget principal de trabalho.

Estes primeiros dias de uso, em uma avaliação geral, têm um saldo positivo. Com poucas melhoras estruturais, poderemos finalmente ter o sistema adequado para justificar o sufixo “Pro” do tablet mais respeitado do mundo.