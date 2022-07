Carteira, sleeve, mochila… conheça produtos da Nordweg ideais pro dia a dia

Aqui no Brasil, geralmente sofremos com a defasagem de acessórios compatíveis com aparelhos da Apple ao compararmos com as ofertas nacionais da Apple Store americana ou sites de marcas que oferecem produtos exclusivos com uma qualidade superior, como a Nomad e a Native Union.

Publicidade

É claro que não faltam opções de acessórios por aqui, mas, ao optar por subir a régua da qualidade — propondo pagar um preço razoável —, você provavelmente se encontrará num vale pouco populado por opções muito particulares entre importar algo de fora, o que você pode fazer com a ajuda da Zip4Me, e comprar de marcas nacionais que você talvez não conheça.

Pessoalmente, sou um usuário muito inclinado a produtos de couro, que geralmente são acompanhados por uma alta qualidade de confecção e longa durabilidade — atributos que, é claro, acompanham seu preço. Acessórios como as capas MagSafe de couro para iPhone vendidas pela Apple e os chaveiros utilitários da Orbitkey são exemplos de como a qualidade destes produtos se soma à utilidade e à elegante estética do couro.

Depois que passei a usar AirTags para rastrear meus pertences, precisei trocar de carteira. Aposentei a minha Oriba depois de um tempo usando um cartão adaptador para o rastreador da Apple, a fim de procurar por uma outra carteira que fosse simples, elegante e que comportasse o meu AirTag — que, apesar de pequeno, pode fazer um volume considerável em carteiras finas. Foi aí que decidi explorar o que a Nordweg tem a oferecer.

A Nordwerg é uma marca nacional com produção própria em Picada Café (Rio Grande do Sul), que propõe trabalhar sob a influência alemã da região ao fabricar produtos de couro de diversas categorias, desde mochilas e pastas a carteiras e mousepads costurados à mão por profissionais locais. Com a proposta de proporcionar e contribuir para uma vida boa, a marca se inclina na qualidade de seus produtos e processos para proporcionar o atendimento que eles gostariam de ter se fossem seus clientes, o que já diz bastante sobre a empresa.

Publicidade

Ao entrar em contato com eles para saber mais sobre a carteira de couro para AirTag (a NW041I), tive a oportunidade de testar outros produtos da Nordweg, o que fez com que a minha experiência ficasse ainda mais completa. A seguir, descrevo exatamente o que eu penso sobre todos eles.

Carteira para AirTag

Custando R$179, a carteira de couro para AirTag é uma nova versão do modelo Kompakt, adaptada para o rastreador, e foi o produto que me levou a conhecer a Nordweg. Entre todos os produtos que vou escrever a respeito aqui, é o qual eu mais uso no dia a dia.

Ela não é tão fina como um simples porta-cartões, mas mantém um perfil compacto e bastante confortável na mão ou no bolso com praticamente as mesmas dimensões de altura e largura de um RG — apesar de não comportar o documento. A carteira conta com quatro bolsos dedicados a cartões (três internos e um externo) e mais dois compartimentos internos que podem guardar mais cartões ou até mesmo um pequeno maço de cédulas, caso você ainda use isso. Os compartimentos internos da carteira são forrados com um tecido xadrez, que dá um toque especial ao design do produto.

Publicidade

Em um dos compartimentos internos da carteira é onde você armazena o seu AirTag, que terá sua traseira (a face com o logotipo da maçã) exposta na parte frontal. Certamente, a face brilhante do AirTag traz um contraste moderno à aparência clássica e sóbria do couro fosco, e ganha ainda mais evidência com a moldura dos pontos de linha costurada à mão sobre para acomodar o bolso do rastreador.

Apesar de eu gostar muito da aparência final da carteira com a exposição do AirTag, entendo que algumas pessoas podem não curtir o resultado. Se for o seu caso, opte pela versão clássica da carteira, que não será diretamente compatível com o rastreador da Apple, mas acomodará um cartão adaptador de AirTag (como o meu na foto, da marca Spigen) sem problemas.

Publicidade

Particularmente não uso muitos cartões, mas preciso andar por aí com alguns deles graças à falta de compatibilidade com Apple Pay e pagamentos por aproximação no transporte público e em certos estabelecimentos. Por isso, ter uma carteira física ainda é essencial para mim. Sem sombra de dúvidas, a NW041I não apenas atende bem essa necessidade com um perfil compacto e confortável como também se mostrou a melhor carteira rastreável para mim no dia a dia.

Case para notebooks

O seu notebook é um dos aparelhos portáteis mais caros e essenciais que você pode carregar. Por isso, você não vai querer simplesmente jogá-lo na mochila ao sair para trabalhar ou passar o dia fora, movimentando-o para cima e para baixo. Por isso, a case para notebook Nômade (NW086A) da Nordweg é uma excelente opção que combina proteção e elegância para o seu notebook.

Quando tirei a case da caixa, fui imediatamente impactado pela qualidade que ela sugere. Infelizmente não pude testá-la com um MacBook, porque o meu computador pessoal principal é um iPad Air, então acabei protegendo um ThinkPad, o notebook que uso profissionalmente — o que me deixou com uma vontade ainda maior de trabalhar com um notebook da Apple, afinal, espera-se proteger algo de maior elegância com uma case dessas. 😛

Atraente, ainda que discreta, reforçada internamente por um robusto tecido de fibras e perfeitamente confeccionada, a case para notebooks da Nordweg, disponível por R$299 em três tamanhos, é uma excelente opção a quem busca proteção e elegância para notebooks.

Sleeves de couro para iPad e Kindle

O meu iPad e o meu Kindle também não ficaram de fora. A Nordweg oferece sleeves de couro para os iPads de 11 e 12,9 polegadas (NWA12), e Kindles de 6″ e 6,8″ (NWA13), e é assim que hoje eu protejo ambos os aparelhos quando estão em repouso.

As sleeves são espécies de envelopes de couro que ajudam a proteger o aparelho contra arranhões e cobrem todo o dispositivo, apesar da abertura sem fecho. Nos primeiros dias de uso, especialmente na versão para iPad, as sleeves podem parecer bem apertadas, mas, com o tempo, o couro deverá amaciar a partir da forma dos aparelhos, facilitando cada vez mais o ato de guardar e retirar cada portátil da sleeve. Contudo, é importante levar em consideração que cada envelope comporta apenas o aparelho, sem qualquer capa ou teclado acoplado, como poderia ser o caso do Magic Keyboard da Apple ou capas para o Kindle.

Disponíveis por R$179 e R$159, respectivamente, as sleeves para iPad e Kindle são ótimas adições para o dia a dia e farão uma boa diferença na proteção básica de cada aparelho por um preço muito mais acessível do que o qual você pode estar acostumado a pagar em soluções premium para portáteis como esses aqui no Brasil.

Mochila de couro para notebooks

Entre os produtos da Nordweg que tive a oportunidade de usar, a Dolomitas (NW101) foi o que mais me surpreendeu. A mochila de couro é bastante robusta e, apesar de não ser compacta, parece poder compactar qualquer conjunto de itens que você precise transportar no dia a dia, incluindo um notebook de até 15,6″ e todos os acessórios que o acompanham, sendo igualmente perfeita para o uso cotidiano e viagens.

Ao todo, a Dolomitas tem quatro bolsos externos: um superior fechado por zíper, outro inferior por botão magnético e dois laterais abertos. O bolso de zíper ainda é coberto por uma peça principal frontal de couro que se prende a engates metálicos para dar uma segurança maior e um destaque ainda mais belo ao produto.

O interior da mochila é coberto pelo mesmo tecido de fibras da case para notebooks e conta com três bolsos: dois fechados por zíper e um aberto no compartimento principal para separar o notebook dos demais itens. Os bolsos internos não são tão espaçosos, exceto pelo bolso do notebook, porém o espaço do compartimento principal comporta um grande volume de objetos para compensar.

Na parte da frente há três alças, uma menor para pendurar a mochila e as duas principais, ajustáveis, que contam com o mesmo tecido mesh acolchoado na região das costas do usuário para proporcionar mais conforto e circulação de ar durante o uso — que evita o acúmulo de suor eventualmente causado pelo atrito constante com o couro. Há também uma cinta fechada com velcro para prender a mochila a uma mala de rodinhas, o que é muito útil para a locomoção em aeroportos e hotéis.

No uso cotidiano, costumo transitar com o iPad Air, um Kindle, um estojo de acessórios e uma blusa. Com tudo isso, mal cheguei a utilizar metade do espaço interno disponível. Mesmo somando mais itens como um notebook com carregador, um suporte de alumínio para iPad e mais peças de roupas, a Dolomitas ainda armazenou tudo com tranquilidade e manteve um bom equilíbrio de todo o peso nas costas por períodos mais longos, em torno de duas horas.

Eu não teria coragem de usar uma mochila como a Dolomitas todos os dias no caótico transporte público de São Paulo, onde temos a necessidade de mochilas de guerra para os horários de pico. Não que a mochila da Norweg não seja robusta o suficiente para isso, mas você vai querer cuidar com carinho de uma mochila como esta, que seria melhor preservada a partir do transporte particular, caminhadas e trilhas.

A Dolomitas está disponível por R$1.729 e, como as demais mochilas da Nordweg, conta com garantia vitalícia — um atributo que, por si só, já faz valer o investimento para o longo prazo. Colocando de lado as promessas de qualidade que a marca promove e que a própria mochila esbanja, estamos tratando de mais um acessório perfeito para o uso diário: útil, confortável e premium de dentro para fora.

Conclusão: uma vida melhor e mais elegante

Como você acompanhou, eu fiquei bastante impressionado com os acessórios da Nordweg que pude testar. Neste caso, a surpresa é sempre um indicador da qualidade de um produto, apesar de sempre já haver uma expectativa para produtos de couro premium como todos esses. No entanto, quando a expectativa é excedida não apenas em uma primeira impressão, mas também quando se confirma com o uso a partir de uma experiência mais íntima e constante, percebemos que aquela marca de fato entrega o que promete, e então ela passa a compor o nosso estilo de vida.

Logicamente, tudo tem um preço. E você encontrará acessórios mais caros do que outros concorrentes em sua categoria, com recursos e adições que entregam mais valor a você. Mas a qualidade de confecção, de prestação de suporte e a percepção de atributos positivos também são fatores inclusos no preço, e é exatamente o que vemos aqui.

A impressão que tive dos produtos da Nordweg é que eles me proporcionaram um valor maior do que o preço de cada um. Isso significa que você pode encontrar por aí produtos mais baratos que sequer podem ser comparados a esses, ou até mesmo muito mais caros e que não necessariamente vão lhe proporcionar a mesma satisfação e conforto. Portanto, são produtos que fazem valer cada centavo se você busca por utilidade e qualidade superior.

Só o tempo poderia ajudar a responder se esses produtos podem colaborar com a construção de uma vida boa, e eu ainda não tenho um tempo de uso suficiente para afirmar qualquer coisa próxima disso. Contudo, afirmo que todos eles colaboram para uma vida melhor e, definitivamente, mais elegante, cumprindo suas respectivas propostas com simplicidade, objetividade e muito estilo — atributos que esperamos para um dia a dia mais agradável.

Todos os produtos do artigo estão disponíveis no site da Nordweg. 😉 E, ah, para quem está em Portugal, ela também está chegando ao país.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.