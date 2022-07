iPad: como alterar a cor do cursor ao usar um mouse/trackpad

Há alguns anos, a Apple permite que usuários de iPads expandam a utilização do tablet usando, além dos seus dedos, um mouse ou um trackpad.

Assim, para quem gosta muito do iPadOS e já está para lá de acostumado com as “limitações” do sistema, o tablet pode acabar sendo uma boa alternativa a um computador tradicional.

Para personalizar a sua experiência com tal recurso, a Apple permite que você altere a cor do cursor para uma daquelas oferecidas pela empresa.

A seguir, veja como é superfácil fazer isso por aí!

Com o mouse ou o trackpad conectado ao iPad, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Controle do Cursor » Cor. Depois, escolha entre uma das sete opções disponibilizadas:

Nenhuma

Branco

Azul

Vermelho

Verde

Amarelo

Laranja

Caso queira destacar o cursor ainda mais, você também pode aumentar o seu tamanho. Para isso, volte para a seção “Controle do Cursor” e use a barra deslizante em “Tamanho do cursor” para fazer essa alteração.

Superfácil, não?! E você, usa um desses periféricos com o seu iPad? 🖱

