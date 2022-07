Livros: como adicionar/gerenciar títulos que você quer ler [iPhone, iPad e Mac]

Com o aplicativo nativo Livros (Books), usuários de iPhones/iPads e Macs podem manter as suas leituras em dia com os diversos títulos disponíveis na loja da Apple — com opções e preços para todos os gostos.

Pois, se você navega nessa loja de livros com uma certa frequência e quer ter um controle de quais títulos você deseja ler no futuro, é possível inseri-los em uma lista chamada “Quero Ler”, que fica disponível dentro do próprio app.

Nos parágrafos a seguir, veja como adicionar um livro nessa lista e como gerenciá-la!

Como adicionar e gerenciar um livro na seção “Quero Ler” do iPhone/iPad

Abra o app Livros e toque na aba “Loja de Livros” para navegar pelos títulos disponíveis à venda. Quando encontrar um livro que deseje salvar, abra a página dele e toque em “Quero Ler”. Com isso, uma amostra dele será baixada automaticamente para a sua biblioteca.

Posteriormente, caso queira visualizar toda a sua lista de “Quero Ler”, toque na aba “Lendo Agora” e em “Ver tudo”. Para reordená-la, excluir algum título dessa lista ou adicionar a uma coleção, toque em “Editar”, no canto superior direito.

Como adicionar e gerenciar um livro na seção “Quero Ler” do Mac

Com o app Livros aberto, clique na aba “Loja de Livros”. Ao abrir a página do título que quiser, clique em “Quero Ler”.

Depois, para visualizar todos os livros dessa lista, clique na aba “Quero Ler”. Para alterar a ordem deles, clique em cima de um item e arraste-o até o novo local; já para deletá-lo dela, clique no botão com três pontinhos ao lado do livro e em “Remover de Quero Ler”.

Você costuma usar o app nativo Livros para manter as suas leituras em dia? 📖