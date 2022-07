3ª temporada de “Mythic Quest”, do Apple TV+, ganha teaser

Renovada para a terceira (e a quarta, vale notar) temporada em outubro do ano passado, a Apple enfim liberou uma prévia dos próximos episódios da sua série de comédia “Mythic Quest”, a qual estará disponível no outono (do hemisfério norte, nossa primavera).

Publicidade

Em um painel na Comic-Con durante o último fim de semana, o co-criador, produtor executivo e estrela de “Mythic Quest”, Rob McElhenney, a co-criadora e produtora executiva Megan Ganz, o produtor executivo David Hornsby e alguns membros do elenco se reuniram para comentar a próxima temporada — cujo teaser é possível conferir abaixo:

“Mythic Quest” acompanha um grupo de desenvolvedores de videogames encarregados de construir desafios — mas as batalhas mais duras ocorrem justamente no escritório. Na terceira temporada, enquanto Ian (McElhenney) e Poppy (Charlotte Nicdao) navegam no mundo dos jogos em sua nova empresa, a GrimPop Studios, Dana (Imani Hakim) é forçada a bancar a mediadora das brigas incessantes de seus chefes.

Nos estúdios de Mythic Quest, David (Hornsby) se estabelece em seu novo papel como chefe, onde ele realmente se encontra no comando pela primeira vez, e Jo (Jessie Ennis) retorna como sua assistente. Já Carol (Naomi Ekperigin) tenta descobrir onde ela se encaixa depois de uma nova promoção, enquanto Rachel (Ashly Burch) enfrenta seus próprio desafios e Brad (Danny Pudi) tenta retornar à sociedade após sua prisão.

Publicidade

Muita coisa acontecendo na próxima temporada, pelo visto! Ansiosos?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.