App da Netflix ganha botão para assinatura externa

A Netflix adicionou um novo botão no aplicativo para iOS e iPadOS que redireciona o usuário para a página netflix.com/join, permitindo que seja realizada a assinatura em uma página fora do app. A novidade vem alguns meses após a Apple permitir que aplicativos do tipo “leitor” linkem para sites externos.

Publicidade

Apps leitores são aqueles cuja única função é exibir conteúdo, como filmes, séries, músicas e livros — a exemplo da Netflix, do Spotify e do Kindle. Em março deste ano, após pressões de órgãos dos governos do Japão e dos Países Baixos, a Apple passou a permitir por meio de uma API que os desenvolvedores incluíssem links externos para gerenciamento de contas. E estamos vendo agora essa permissão na prática.

Ao tocar no botão para se inscrever, que já tem informado o site em que isso é feito, o app da Netflix agora exibe um aviso sobre a transação não ser mediada pela Apple, bem como a opção que leva para o site da empresa, onde a assinatura pode ser concretizada. A imagem abaixo mostra o alerta na íntegra:

Ao que parece, o aviso ou é padronizado pela Apple, ou ao menos segue diretrizes da empresa no que tange a esses links externos em apps leitores. É muito clara a intenção da Apple de se isentar de qualquer obrigação sobre os pagamentos, já que, de fato, eles estão sendo feitos fora do sistema (seguro) da empresa.

Publicidade

Até 2018, o app da Netflix trazia uma opção para assinar o serviço dentro do próprio aplicativo. Todavia, para evitar o pagamento da polêmica comissão de 30% à Apple, deixou de ser possível fazê-lo, contando-se apenas com a possibilidade de realizar a assinatura no site. Na época, a própria Maçã tentou convencer a Netflix de manter a opção, já que não queria perder a sua fatia do valor arrecadado.

A gigante de Cupertino, entre outras empresas do ramo de tecnologia, está sendo pressionada por órgãos regulatórios de diversos locais, como a União Europeia, a rever as políticas de sua loja de aplicativos — as quais podem estar configurando práticas anticompetitivas. Essas mudanças são consequências de investigações e pedidos dessas instituições.

Até mesmo nos Estados Unidos, no processo contra a Epic Games, a juíza do caso deu ganho de causa à Apple em todos os pontos, menos no ponto que a Netflix está explorando: o de permitir links para realizar pagamentos fora do sistema da Apple. Provavelmente, devemos começar a ver links de redirecionamento em outros apps.

via 9to5Mac