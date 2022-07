Apple e Koss encerram disputa por patentes com acordo

Já há algum anos, a Apple estava envolvida numa disputa com a fabricante de fones de ouvido Koss — relacionada às patentes do Striva, modelo de headphones da referida marca. Esta acusava a Maçã de ter infringido suas tecnologias com AirPods, fones da Beats, HomePods e até Apple Watch.

Publicidade

No mesmo ano em que foi processada pela Koss, a Apple contra-atacou com outra ação judicial. Nela, a gigante de Cupertino questionou as acusações de quebra de patentes e adicionou alegações de que a Koss teria violado um acordo de confidencialidade de 2017, quando ambas estavam em negociações de licenciamento.

Conforme repercutiu a Reuters, as duas empresas chegaram a um acordo, cujos termos não foram divulgados. É fato, porém, que o imbróglio foi encerrado, com ambas as partes alegando que resolveram as controvérsias que tinham entre si e solicitando que a corte distrital do Texas, onde o caso foi iniciado, encerre-o — logo antes do começo de um julgamento previsto para hoje.

Há uma diferença no que aconteceu com os respectivos processos anteriores, conforme lembrou o AppleInsider: enquanto a ação da Koss não poderá mais ser reapresentada, a Apple ainda terá como reabrir o caso com a mesma alegação.

Vamos, portanto, continuar acompanhando para ver se esse será o caso.