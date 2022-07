Apple e outras Big Techs teriam adquirido ouro brasileiro ilegal

Documentos oficiais mostram que quatro das maiores empresas do mundo usaram ouro extraído ilegalmente de terras indígenas.

Publicidade

Uma matéria do Repórter Brasil mostrou que, apesar de ter sido adquirido de empresas teoricamente aptas, parte do metal utilizado por Apple, Microsoft, Google e Amazon passou pela mão de atravessadores e organizações até chegar aos dispositivos das Big Techs.

Para compor o hardware de seus dispositivos e servidores, as empresas americanas adquirem ouro de várias refinadoras. Pelo menos entre os anos de 2020 e 2021, as quatro supracitadas compraram o metal da italiana Chimet e da brasileira Marsam, ambas envolvidas em investigações no Brasil.

Enquanto a primeira é investigada pela Polícia Federal por obter minério extraído de garimpos clandestinos, a segunda é acusada pelo Ministério Público Federal de provocar danos ambientais ao adquirir ouro ilegal.

Publicidade

O uso do ouro das refinadoras citadas por parte das quatro empresas foi relatado pelas próprias na lista de fornecedores de metais que ambas devem enviar obrigatoriamente para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, ou SEC) por fazerem parte da bolsa de valores do país.

Embora a legislação americana seja em larga escala mais rígida que a brasileira quanto à transparência dos fornecedores de minérios, as duas refinadoras investigadas são consideradas “aptas” para vender ouro tanto nos EUA quanto na Europa. Isso porque tanto a Chimet quanto a Marsam são certificadas por organizações que teoricamente devem garantir maior transparência para o setor de minério — inclusive com auditorias para combater violações dos direitos humanos, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Porém, elas não consideram o Brasil uma “área de risco”, mesmo com um estudo [PDF] atestando que 28% do ouro extraído no Brasil tem origem comprovadamente ilegal. Segundo Rodrigo Oliveira, assessor jurídico do ISA (Instituto Socioambiental), o Brasil também “não dispõe de mecanismos confiáveis de rastreabilidade do ouro”, o que dificulta a certificação da contaminação (ou não) do metal que é extraído por aqui.

Publicidade

De acordo com a reportagem, apenas a Apple se pronunciou ao ser contatada sobre a polêmica. Em maio, a Maçã enviou uma nota afirmando que “seus padrões de fornecimento responsável são os melhores do setor e proíbem estritamente o uso de minerais extraídos ilegalmente”.

A empresa, que também prometeu remover da sua cadeia de fornecimento empresas que não consigam ou não atendam aos seus padrões rígidos, afirmou dois meses depois ter removido a brasileira Marsam da sua lista de fornecedores — embora a italiana Chimet continue intacta.

Embora tenham se calado perante a reportagem, as outras três empresas (e também a Apple) revelaram generosas intenções de sustentabilidade, transparência e responsabilidade socioambiental em relatórios enviados à SEC. Resta saber se, após a reportagem, elas também tomarão alguma atitude em relação às duas refinadoras investigadas.

via Folha