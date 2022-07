Apple lança trailer épico da temporada final de “See”

Aconteceu, no último sábado (23/7), o painel de “See” durante a Comic-Con em San Diego, como previamente anunciado. No evento, o showrunner e produtor executivo da série do Apple TV+, Jonathan Tropper, divulgou o trailer da terceira e última temporada da produção — pouco menos de um mês após a liberação do teaser.

Comentando a sequência, Tropper disse que o vilão da próxima temporada não será necessariamente uma “pessoa”, mas “a ciência dos antigos” (ou seja, a humanidade pré-apocalíptica em que a série se desenvolve) que pode devolver a visão à população.

Sem mais delongas, vejamos o trailer (cheio de ação) da próxima temporada, cujo primeiro episódio estreará no dia 26 de agosto:

As apostas nunca foram tão altas para Baba Voss e sua tribo, pois uma nova forma de guerra ameaça destruir o mundo como eles o conhecem.

Como antecipamos, a terceira temporada se passa quase um ano desde que Baba Voss (Jason Momoa) derrotou seu irmão/inimigo Edo e se despediu de sua família para viver remotamente na floresta. No entanto, quando um cientista desenvolve uma nova forma de armamento que ameaça o futuro da humanidade, Baba retorna a Paya para proteger sua tribo mais uma vez.

Além de Momoa, também estrelarão na terceira temporada: Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

Vale notar que Momoa também estrelará (além de escrever e produzir) a próxima série original da Apple, “Chief of War”. Co-criada por Thomas Pa’a Sibbett (“Perigo na Montanha”), a série mostrará a unificação e colonização do estado americano do Havaí de um ponto de vista indígena.

