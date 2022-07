Chrome: como compartilhar uma aba entre dispositivos [iPhone, iPad e Mac]

Quem usa mais de um dispositivo da Apple (como um Mac e um iPhone), sabe que um dos trunfos da Maçã é justamente a integração entre os seus produtos. Um desses exemplos é a Continuidade (Continuity), que inclui uma função a qual permite abrir rapidamente uma aba do Safari que esteja aberta em outro dispositivo logado com o mesmo ID Apple.

Para quem prefere usar o Google Chrome como o seu navegador nativo nos seus aparelhos da Maçã, saiba que é possível enviar (e receber) uma aba entre eles.

Isso pode ser bastante útil quando você acaba se deparando com um link interessante no seu iPhone, mas quer lê-lo em uma tela maior, como no seu Mac, por exemplo.

Antes de mais nada, é bom ter em mente que você precisa estar logado na sua conta do Google em todos os aparelhos que quiser usar o recurso. Confira, a seguir, como usar essa função por aí!

Como enviar uma guia do Mac para o iPhone/iPad

Com o Chrome aberto, abra a aba que quer enviar, clique no botão de compartilhar (dentro da barra de endereços, na direita) e em “Enviar para seus dispositivos”.

Em seguida, selecione o dispositivo o qual deseja enviar a guia. Para vê-la no seu iPhone ou iPad, abra o Chrome em um desses dispositivos e toque em “Abrir” no popup que aparecerá no topo do navegador.

Como enviar uma guia do iPhone/iPad para o Mac

Com o site aberto em uma guia do Chrome no iPhone ou no iPad, toque no botão com três pontinhos (no iPhone, ele fica no canto inferior direito).

Em seguida, selecione o botão de compartilhar (no canto superior direito, dentro da barra de endereços) e “Enviar para seus dispositivos”. Por fim, toque no dispositivo que deseja enviar a guia e em “Enviar para seu dispositivo”.

No Mac e com o Chrome aberto, clique em “Abrir em uma nova guia” na janela que aparecerá no canto direito.

Muito útil, não acham? 😁