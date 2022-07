Chrome: como gerar o código QR de uma página [iPhone, iPad e Mac]

O Google Chrome é um excelente navegador para quem procura velocidade e estabilidade. Disponível para Macs, PCs, além dos sistemas operacionais móveis iOS e Android, ele conta com diversos recursos que facilitam a vida dos usuários.

Aqui no MacMagazine, já demos alguns bons exemplos disso — como a possibilidade de alterar o buscador padrão dele, por exemplo.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode gerar um código QR (QR code) de qualquer página que estiver aberta no Chrome — tanto pelo seu iPhone/iPad, quanto pelo Mac.

A seguir, veja como fazer isso! 😊

Como gerar o código QR de uma página no Chrome do iPhone/iPad

Abra o Google Chrome e a página onde quiser fazer isso. Em seguida, toque no botão de compartilhamento (dentro da barra de endereços, no canto superior direito) e selecione a opção “Criar um código QR”.

Quando ele aparecer na tela, toque em “Compartilhar…” para enviá-lo a algum aplicativo ou, se quiser, selecione “Salvar Imagem” para que ela fique salva no app Fotos (Photos).

Como gerar o código QR de uma página no Chrome do Mac

O processo é basicamente o mesmo aqui: abra uma nova guia do Chrome (clicando no “+” na barra superior, indo até Arquivo » Nova Guia na barra de menus ou usando ⌘ command T ).

Depois, clique no botão de compartilhar (dentro da barra de endereços) e selecione “Criar código QR”. Quando ele aparecer na tela, vá até “Fazer o download” para salvá-lo no seu computador ou, se quiser alterar a URL do código, use a barra de endereços abaixo do código QR.

Já conhecia essa função por aí?