Como fazer o upload/download de uma foto ou um vídeo no site do iCloud [iPhone, iPad e web]

Muitos não devem saber, mas a Apple possui um site dedicado ao iCloud, o seu serviço de armazenamento na nuvem. Nele, você pode acessar as suas notas, os seus lembretes e os seus emails, por exemplo.

Além disso, é possível conferir todas as suas fotos e vídeos armazenados nos servidores da Apple. Falando nisso, a Apple permite que você faça o upload de uma foto em formato JPEG e baixe uma mídia que esteja por lá — caso precise usá-la em outro lugar, por exemplo.

A seguir, veja como é fácil fazer esses procedimentos no seu navegador de preferência — seja pelo Mac/PC ou até pelo iPhone/iPad! ☁️

Como fazer o upload ou download de uma foto no iCloud pelo iPhone/iPad

Abra o site do iCloud, faça o login com o seu ID Apple e toque em “Fotos”.

Como fazer o upload de uma foto

Para enviar uma foto, toque em “Enviar”, localizado na parte inferior, próximo aos seus últimos uploads. Depois, escolha entre “Fototeca”, “Tirar Foto” e “Escolher Arquivos”.

Como baixar uma foto ou um vídeo

Para baixar uma foto ou um vídeo, toque no botão “Selecione” (no canto superior direito) e marque aquelas(es) que quiser. Depois, vá até botão com três pontinhos (no canto inferior direito) e escolha “Baixar”.

Também é possível fazer isso tocando em uma foto ou um vídeo específico, no botão com três pontinhos (no canto inferior direito) e selecionando “Baixar”.

Como fazer o upload ou download de uma foto no iCloud pela web

No seu navegador preferido, abra o site do iCloud e faça o login usando o seu ID Apple. Em seguida, aprove o acesso a partir de outro dispositivo que também esteja logado nele. Depois, clique em “Fotos”.

Como fazer o upload de uma foto

Clique no ícone representado por uma nuvem e uma seta voltada para cima, na parte superior direita da tela. Escolha as fotos que deseja enviar a partir do seu computador e clique em “Enviar”.

Aguarde até que o processo esteja completo. Depois, ela ficará acessível em todos os seus outros dispositivos que estejam com o recurso Fotos do iCloud ativado.

Como baixar uma foto ou um vídeo

Com o Fotos aberto no site do iCloud, selecione uma imagem ou, se quiser baixar múltiplas fotos, clique na primeira e mantenha a tecla ⇧ shift pressionada até clicar na última.

Também é possível fazer isso arrastando-as para adicioná-las a um retângulo de seleção. Já se quiser selecionar todas elas, pressione ⌘ command A (no caso do Mac) ou ⌃ control A (em PCs com Windows).

Depois, clique no ícone representado por uma nuvem e uma seta voltada para baixo, na barra superior. Com isso, as fotos serão baixadas na mais alta qualidade disponível para o seu aparelho. Os vídeos serão baixados em MP4/H.264. Além disso, as fotos e os vídeos incluem as edições feitas desde quando foram adicionados ao Fotos do iCloud.

Caso queira baixar a versão original da foto (ou seja, aquela que não foi modificada e está no mesmo formato em que foi capturada ou importada originalmente e não inclui as edições), aproxime o mouse até esse mesmo botão da nuvem até que a seta voltada para baixo apareça (ou clique no botão com três pontinhos, na parte superior).

Escolha “Mais opções de download” e “Original não modificado”. Por fim, clique em “Fazer download”.

Bacana ter mais essa opção, não acham? 😄