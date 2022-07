Economize até US$20 na sua primeira remessa para a Nomad!

Sempre que falamos da Nomad aqui no MacMagazine, destacamos que a sua taxa de serviço (ou spread) é uma das menores do mercado: 2% por padrão, podendo ser reduzida para apenas 1% por meio do spread regressivo.

Publicidade

Ou seja, numa remessa mínima de US$100 para a Nomad, você paga US$2 de taxa. Se enviar US$500, paga US$10; e se enviar US$1.000, por exemplo, o spread será de US$20.

E se lhes contarmos que vocês podem economizar nessa taxa em sua primeira remessa para a Nomad? É isso mesmo, a partir de hoje, 25 de julho, até 5 de agosto, estamos lhes trazendo uma promoção exclusiva com taxa de serviço zero na primeira remessa feita para a Nomad até 15 dias após a abertura da sua conta.

Usando o cupom MACZERO na abertura da conta, você não pagará nenhuma taxa de serviço na primeira remessa, contando que ela seja de até US$1.000. Neste caso, como exemplificamos acima, você poderá portanto economizar até US$20!

Publicidade

Estamos nos aproximando do lançamento de novos iPhones, então se você pretende comprar o seu nos Estados Unidos, pode abrir a sua conta com o cupom MACZERO e aproveitar a oportunidade para já economizar esses US$20 mandando US$1.000 para lá. Nada mau, hein? 😉

O vídeo abaixo mostra exatamente como você pode abrir a sua conta digital gratuita na Nomad.

Baixe o app, use o seu RG ou a sua CNH e, no campo código de convidado, digite MACZERO para obter taxa de serviço zero sua primeira remessa, até 15 dias após a abertura da conta.

Nesta tela, digite o cupom MACZERO para ter taxa de serviço zero na sua primeira remessa — até 15 dias após a abertura da sua conta.

Não conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Publicidade

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Publicidade

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.