Google Meet ganha transmissões ao vivo via YouTube

Usuários pagantes do Google Meet começaram a receber, nos últimos dias, uma nova opção que permite realizar transmissões ao vivo de videoconferências diretamente no YouTube.

Disponível apenas para assinantes do Google Workspace, o recurso se difere das outras ferramentas de transmissão ao vivo do serviço justamente pela possibilidade de abrir a audiência de uma reunião para pessoas fora de uma organização ou empresa. O saudoso Hangouts, vale lembrar, contava com uma ferramenta bastante parecida chamada “Hangouts On Air”.

Eis os planos do Workspace que receberão as lives no YouTube:

Enterprise Starter, Standard e Plus;

Education Plus;

Teaching and learning upgrade;

Google One Premium (apenas em alguns países);

Assinaturas individuais do Workspace.

De acordo com o Google, a novidade contará com uma série de recursos de segurança para evitar o vazamento de trechos indesejados das reuniões. Cada transmissão, vale notar, ficará salva no YouTube e poderá ser reassistida a qualquer momento.

Para ativar o recurso, o administrador da conta precisa conectar seu canal do YouTube com o Google Meet e solicitar uma permissão para realizar transmissões ao vivo na plataforma de vídeos. Como essa aprovação pode levar até 24 horas, é recomendável configurar tudo com antecedência.

Uma vez que o administrador da conta liberar o recurso, o usuário pode iniciar uma transmissão ao vivo em Painel de Atividades » Transmissão Ao Vivo. Feito isso, é possível editar o título do evento, seu nível de privacidade e os idiomas disponíveis para as legendas.

Ainda segundo o Google, a novidade já começou a ser liberada para usuários inscritos no seu procedimento de lançamento rápido, na última quinta-feira (21/7). Usuários em geral deverão notar as mudanças a partir de hoje (25/7).

