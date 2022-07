iPads com OLED serão mais caros por conta de gravação a seco

iPads com painéis OLED só não são ainda uma realidade pois não foram lançados. Entretanto, com rumores e analistas confiáveis reafirmando o assunto cada vez mais, o sentimento é de já estarmos quase lá.

Conforme já revelamos, os rumores indicam que a Apple trará, em 2024, iPads com telas OLED, os quais passarão por um processo de gravação a seco (ou de plasma). A boa notícia é que esse processo tornaria o display mais fino e leve. A má é que a tecnologia provavelmente fará com que o tablet fique mais caro. O que corrobora a ideia do aumento de preço são indícios encontrados no site oficial da Samsung Display, que, de acordo com rumores, será uma das principais fornecedoras dessas telas.

Ao descrever a diferença entre dois tipos de processos de fabricação, a gravação “úmida” e outra “a seco”, a gigante sul-coreana revela que a primeira é “mais barata, mais rápida e mais simples”, apesar de ser menos precisa. Já a segunda é “mais adequada para criar um microcircuito”, porém é “cara, complexa e lenta para processar”.

Ainda que esse processo esteja cotado para ser utilizado nos futuros iPads, ele não é exatamente novo. Mesmo assim, a empresa conclui que a gravação a seco é o melhor método preferido para telas de alta resolução — e algumas patentes da empresa revelam fabricação de circuitos com largura de 0,15 micrômetros ou menos.

Um representante da chinesa AMEC afirmou em 2021 que o equipamento de gravação a plasma da empresa estava sendo usado na produção de chips de 5nm de um cliente. Conectando os pontos, as únicas que estão produzindo esse tipo de chip atualmente são a TSMC e Samsung, as quais são fabricantes de peças para a Apple.

É possível, porém, que a gigante de Cupertino continue a utilizar a gravação úmida no iPhone e no Apple Watch, enquanto a gravação a seco será uma ótima opção para os iPads já que a precisão é maior e afeta o peso, fator significativo nesse tipo de dispositivo.

