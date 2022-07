Niantic lança jogo House of the Dragon: DracARys para todos

Ainda vivendo dos frutos que o estrondoso Pokemón GO lhe rende até hoje, a Niantic está embarcando em mais uma tentativa de emplacar um jogo de realidade aumentada que envolve fenômenos da cultura pop.

Após fracassos como o jogo Harry Potter: Wizards Unite, a desenvolvedora apostará todas as suas fichas no prequel de “Game of Thrones”, “A Casa do Dragão”, spin-off da premiada série que já ganhou trailer oficial e tem estreia marcada para agosto.

Os dragões mostrados antecipadamente no trailer deixaram os fãs da produção bastante empolgados, mas eles agora poderão ir bem além nessa empolgação com o game House of the Dragon: DracARys, que foi lançado na Comic-Con de San Diego deste ano.

Disponível já há alguns dias para download na App Store, DracARys pôde ser jogado em primeira mão entre os dias 21 e 24 de julho pelos visitantes da Comic-Con, com o uso tendo sido finalmente liberado para o grande público hoje!

Assuma o poder. Forje um vínculo. Solte seu dragão. Nesta experiência de RA imersiva e de roaming livre, você entrará em Westeros para reivindicar um cobiçado ovo de dragão como seu e retornará ao nosso mundo para transformar seu pequeno Hatchling em um poderoso dragão. O aplicativo House of the Dragon oferece uma criatura virtual inteligente, responsiva e evolutiva ao seu alcance. Cada dragão é diferente e só vai se relacionar com um indivíduo de cada vez (você!). À medida que seu dragão cresce, ele desenvolverá sua própria aparência, comportamento e habilidades únicas inteiramente dependentes de suas interações pessoais com ele, eventualmente atingindo a idade adulta completa, pronta para explorar o mundo exterior. Use seu iPhone e experimente o incrível poder por trás das maiores Casas de Westeros. Crie seu próprio dragão e deixe-o voar.

Antes, quem baixava o app até conseguia configurar um idioma e colocar a data de nascimento, mas era apresentado a uma contagem regressiva para o dia de hoje e a um botão para usar o NFC e o jogar antecipadamente na Comic-Con.

Boa diversão! 🐲