Novo lockdown na China pode afetar produção dos “iPhones 14”

A cidade de Shenzhen, no extremo sul da China, acordou hoje com novas restrições para conter o avanço do novo Coronavírus (COVID-19). Conforme mostrou a Bloomberg, após um surto da doença na região (21 casos no sábado), o governo obrigou as 100 maiores fábricas a funcionar em um esquema de “circuito fechado” pelos próximos sete dias.

Pelas regras, como destacou o 9to5Mac, os funcionários devem dormir no próprio local de trabalho e ter pouco ou nenhum contato com basicamente qualquer pessoa, em especial aquelas fora das fábricas. As medidas fazem parte da estratégia de tolerância zero contra a COVID-19 do governo chinês, que consistem em tentar ao máximo eliminar o vírus do território do país, em vez de “conviver” com ele.

Apesar de Shenzhen ser uma Zona Econômica Especial e uma das cidades mais importantes da China, ao menos do ponto de vista econômico, lá está a fábrica da Foxconn — a segunda maior fabricante de iPhones. A maior de todas está em Zhengzhou, localizada na parte mais central do país.

Um porta-voz da Foxconn afirmou que a produção nas fábricas em Shenzhen “segue regularmente”. Essa declaração vai ao encontro do que disse a empresa no final de maio deste ano, quando afirmou que os lockdowns tiveram impacto limitado nas atividades da companhia. Vale lembrar que a China registrou recentemente um crescimento econômico abaixo do esperado e as restrições apenas atrapalham a recuperação.

Como já repercutimos por aqui, os novos iPhones já teriam entrado em testes de produção e sua fabricação em massa estaria prestes a iniciar, no próximo mês. Essas limitações poderão atrasar o processo, de modo a tornar o cronograma da Apple mais apertado — ou, quem sabe, obrigando a empresa a realizar o lançamento dos novos aparelhos um pouco depois do usual, em setembro, como aconteceu em 2020, com os iPhones 12.

Tomara que as taxas de contágio caiam logo por lá, portanto.

