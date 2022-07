WhatsApp começa a testar lista com ex-participantes de grupos

Como cobrimos há alguns meses, o WhatsApp está trabalhando numa opção que permite deixar um grupo silenciosamente — ou seja, sem que todos os seus participantes sejam notificados. Na ocasião explicamos que, com a novidade, apenas os administradores da conversa em questão receberiam o alerta da saída de uma pessoa.

Publicidade

Agora, de acordo com o WABetaInfo, o mensageiro poderá exibir uma lista com os participantes que saíram ou foram removidos de um grupo nos últimos 60 dias. A novidade, inclusive, poderia ser visualizada por qualquer participante, e não só administradores.

Chamada de “Past Participants” (algo como “Participantes Anteriores”), a lista foi identificada pelo veículo na versão beta mais recente do WhatsApp para iOS (22.16.0.70), disponível no TestFlight. Ainda segundo WABetaInfo, a novidade pode ser encontrada logo ao final da lista com os participantes de um grupo.

A lista também foi encontrada na versão beta do mensageiro para dispositivos Android e ainda parece estar em uma fase bastante inicial do seu desenvolvimento — por isso, ela ainda não pode ser acessada por usuários inscritos na versão de testes do WhatsApp. Também não há informações de quando isso estará disponível para todos.

O que acharam dessa (possível) adição?