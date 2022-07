Anker lança novos carregadores com tecnologia GaNPrime

Uma das marcas mais renomadas quando o assunto é carregamento e energia, a Anker lançou ontem a sua mais nova linha de carregadores, os quais trazem o que há de mais recente no que se refere à tecnologia que faz uso do nitreto de gálio (GaN) — combinando carregamento rápido com eficiência energética.

Lançando sua própria versão da tecnologia — denominada GaNPrime —, a marca promete uma experiência de carregamento mais rápida e segura, bem como economias significativas no consumo de energia para promover um futuro mais sustentável.

Com a quarta geração do padrão de carregamento rápido proprietário da empresa, (o PowerIQ 4.0), os carregadores conseguirão redistribuir de forma inteligente a energia direcionada a diferentes dispositivos para reduzir substancialmente o tempo de carregamento.

Por exemplo: caso um iPhone e um MacBook estejam sendo recarregados em simultâneo com um deles em condições baixas de energia e o outro quase recarregado, o carregador dará prioridade ao aparelho que estiver com pouca carga, o recarregando em sua velocidade máxima.

Carro-chefe dessa nova geração, por exemplo, o Anker 747 é 38% menor que o carregador de 140W da Apple para MacBook Pro, contando com potência de 150W. Ele tem três portas USB-C mais uma porta USB-A adicional — o que permite recarregar tanto o computador quanto o smartphone ao mesmo tempo.

Ele está disponível para pré-venda na Amazon americana e no site da Anker, por US$110.

Também temos os carregadores Anker 735 e 737, os quais contam com 65W e 120W de potência, respectivamente. Com design semelhante ao da linha 747, o dispositivo é ainda menor que o anterior, contando com duas portas USB-C e a adicional USB-A.

Enquanto o 735 está disponível na Amazon e no site da Anker por US$60, o 737 está disponível apenas no site da marca, mas em pré-venda na Amazon — por US$95.

O Anker 733 Power Bank, por sua vez, pode ser usado tanto como um carregador de parede quanto como uma bateria externa. Quando conectado à tomada, ele consegue chegar a até 65W de potência, com esse número caindo para 30W quando ele usa apenas a energia da bateria.

Ele está disponível no site da Anker e em pré-venda na Amazon, por US$100.

