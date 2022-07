Apple anuncia sessões sobre a App Store para desenvolvedores

A Apple convidou hoje desenvolvedores a participarem de sessões online sobre a App Store, a fim de aproveitarem ao máximo todos os recursos da loja. Entre uma miríade de assuntos, as sessões tratarão desde a implementação de testes até estratégias de marketing para impulsionar a visibilidade de seu app.

Iniciando em agosto, desenvolvedores poderão acompanhar sete diferentes sessões online, as quais acontecerão em diversos fusos horários e idiomas — cinco delas sendo em português do Brasil. Além das apresentações, haverá, em todas as sessões, um momento de perguntas e respostas. É necessário, porém, fazer parte do Apple Developer Program.

Quer deixar suas páginas de produtos ainda melhores? Tem dúvidas sobre o TestFlight ou sobre implementação de assinaturas? Conecte-se com especialistas da App Store e saiba como você pode aproveitar ao máximo esses recursos. Descubra como atrair novos clientes, testar estratégias de marketing, adicionar assinaturas e muito mais.

Confira abaixo mais informações sobre cada sessão:

Introdução ao TestFlight (31 de agosto)

De 10h às 11h (horário de Brasília), ministrado em português do Brasil. Outras sessões disponíveis em inglês, japonês, coreano, mandarim e espanhol (confira outros horários aqui).

Descubra como você pode usar o TestFlight para melhorar a experiência do seu aplicativo e prepará-lo para o lançamento na App Store. Apresentaremos uma visão geral do TestFlight, incluindo como convidar testadores e fornecer informações sobre testes. Também forneceremos as práticas recomendadas para receber feedback e exploraremos como você pode aproveitar ao máximo o processo de teste.

Introdução à descoberta e marketing de aplicativos (30 de agosto)

De 10h às 11h (horário de Brasília), ministrado em português do Brasil. Outras sessões disponíveis em inglês, japonês, coreano, mandarim e espanhol (confira outros horários aqui).

Saiba como você pode melhorar a descoberta do seu aplicativo na App Store. Exploraremos as diferentes maneiras pelas quais as pessoas encontram aplicativos na App Store e mostraremos como tornar seu próprio aplicativo mais detectável. Descubra os elementos de uma ótima página de produto, o papel da pesquisa, o tráfego de referência e os recursos promocionais que você pode usar para incentivar novos downloads.

Introdução a eventos em aplicativos (9 de agosto)

De 10h às 11h (horário de Brasília), ministrado em português do Brasil. Outras sessões disponíveis em inglês, coreano, mandarim, espanhol e turco (confira outros horários aqui).

Descubra como você pode destacar o conteúdo do seu aplicativo ou jogo na App Store. Guiaremos você pelo recurso de eventos no aplicativo e forneceremos recomendações, dicas e práticas recomendadas para ajudar as pessoas a descobrir conteúdo ou eventos em seu aplicativo.

Introdução a páginas de produtos personalizadas (23 de agosto)

De 10h às 11h (horário de Brasília), ministrado em português do Brasil. Outras sessões disponíveis em inglês, coreano, mandarim, espanhol e turco (confira outros horários aqui).

Saiba como você pode criar versões adicionais de sua página de produto da App Store e apresentar diferentes recursos ou conteúdos em seu aplicativo. Vamos explorar como você pode criar páginas com um aspecto específico para seu aplicativo ou para um público específico, mostrar como configurá-lo no App Store Connect e destacar estratégias para o sucesso.

Introdução à otimização da página do produto (24 de agosto)

De 10h às 11h (horário de Brasília), ministrado em português do Brasil. Outras sessões disponíveis em inglês, coreano, mandarim, espanhol e turco (confira outros horários aqui).

Ajude a tornar a página do seu produto na App Store ainda mais relevante e eficaz com a otimização da página do produto. Exploraremos os detalhes do recurso, guiaremos você pelo processo de configuração no App Store Connect, incluindo como testar diferentes ícones de aplicativos, capturas de tela e visualizações de aplicativos, e compartilharemos estratégias de teste para ajudá-lo a começar seus esforços de otimização da página do produto.

Explore o Compartilhamento Familiar em compras internas (3 de agosto)

De 14h às 15h (horário de Brasília), ministrado em inglês. Outras sessões disponíveis em coreano e espanhol (confira outros horários aqui).

O Compartilhamento Familiar para compras internas permite que as pessoas compartilhem suas assinaturas autorrenováveis e não consumíveis com até cinco membros da família adicionais, ajudando você a atrair novos assinantes, aumentar o envolvimento do usuário e melhorar a retenção. Analisaremos como você pode ativar esse recurso no App Store Connect, forneceremos as práticas recomendadas ao usar o recurso com notificações do StoreKit e App Store Server e ajudaremos você a oferecer uma ótima experiência de compra no aplicativo.

Otimize assinaturas para o sucesso: aquisição (10 de agosto)

De 14h às 15h (horário de Brasília), ministrado em inglês. Outras sessões disponíveis em japonês, coreano, mandarim e espanhol (confira outros horários aqui).

Saiba como adquirir assinantes e expandir seus negócios usando os recursos da App Store. Exploraremos as estratégias de aquisição de assinantes, compartilharemos as práticas recomendadas de implementação e mostraremos como integrar esses processos ao seu aplicativo para obter sucesso.

Se você é membro do Apple Developer Program, pode ver todas as sessões e se inscrever nesse site. Aproveite! 😉