“Apple Car”: patentes mostram interesse crescente da Maçã

A Apple, como bem sabemos, está trabalhando pesado há muitos anos no “Projeto Titan”, cujo principal foco seria o desenvolvimento do “Apple Car” — carro inteligente que deverá ser anunciado pela Maçã num futuro razoavelmente distante.

Publicidade

Embora tenha começado pra valer em 2015, o projeto continua a pleno vapor, o que é atestado com o número de patentes que vêm sendo registradas pela Apple nos últimos anos e que, inclusive, deverá bater recorde no que se refere ao ano de 2021.

De acordo com um relatório do Nikkei Asia, o qual contou com a parceria de uma empresa de análise de Tóquio, desde 2000 a Apple registrou 248 patentes destinadas a automóveis — tanto relacionadas a software quanto a hardware.

O registro de patentes do gênero por parte da Maçã teve início em 2008, com o esforço da empresa para promover conectividade entre o então recém-lançado iPhone e automóveis — o que foi concretizado em 2015, com o lançamento do CarPlay.

Publicidade

Até então se concentrando em registros de patentes relacionadas a software, a Maçã começou a aumentar o número de pedidos a partir de 2015, com 44 registros naquele ano — 7 a mais que no anterior.

Esses registros tiveram seu ápice em 2017, quando a empresa bateu um recorde com 66 pedidos, número relevante que é atribuído por especialistas às conquistas obtidas com o “Projeto Titan”.

Como levam cerca de 18 meses para que o registro de uma nova patente seja efetivado, são grandes as chances de que o total dos que deverão corresponder a 2021 superem o recorde de 2017.

Publicidade

A publicação deixa claro que a Apple não vem se limitando a softwares nos seus pedidos de registros atuais, visto que planeja “reinventar” os carros — como fez há mais de uma década com o mercado de smartphones.

Por isso, a empresa vem desenvolvendo tecnologias próprias, as quais incluem desde softwares dedicados a auto-direção quanto à comunicação entre veículos para uma integração com a internet das coisas. A Maçã poderá, inclusive, usar chips desenhados por ela própria em seus veículos.

Porém, nem todo mundo acredita que a Apple terá capacidade de bancar sozinha um projeto como o “Apple Car”. Há muitas dúvidas se a Maçã, por exemplo, conseguirá garantir segurança total quando vier a terceirizar a produção do veículo.

via 9to5Mac