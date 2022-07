Apple desistiu de lançar Mac Pro com chip “M1 Extreme”, diz Gurman

Numa entrevista concedida ao canal Max Tech, o sempre antenado Mark Gurman, jornalista da Bloomberg, afirmou que a Apple teria desistido de anunciar um novo Mac Pro equipado com a primeira geração de chips da Apple — o qual estaria pronto há meses — para lançá-lo já com alguma variação do recém-lançado M2.

Mais especificamente, segundo Gurman, a Apple realmente planejava anunciar a nova versão do seu computador mais poderoso durante a WWDC22, como esperado. Entretanto, a movimentada agenda de lançamentos da empresa e problemas com a produção dos dispositivos fizeram com que ela optasse por adiar seus planos.

Ainda segundo Gurman, em vez de alguma variação do chip M1 (como estava previsto originalmente), o novo Mac Pro chegará já com uma versão mais poderosa do chip M2, a qual seria chamada de “M2 Extreme”. Para ele, é mais provável que o computador seja anunciado no fim do ano e lançado no início de 2023 — completando, assim, a transição para o Apple Silicon.

A Apple, vale lembrar, confirmou que estava trabalhando em um novo Mac Pro durante seu evento especial de março, logo após apresentar o Mac Studio e o chip M1 Ultra. No início, especulava-se que o Mac Pro seria equipado com dois chips M1 Ultra — que, por sua vez, é formado por dois M1 Max combinados/fundidos.

Além disso, o jornalista também falou sobre o aguardado novo iMac Pro, o qual, segundo ele, também será lançado nos primeiros meses do ano que vem. O Mac mini, por sua vez, não deverá ganhar um novo design como alguns rumores têm sugerido, mas sim apenas um upgrade para o chip M2 — tal como o visto com o “novo” MacBook Pro de 13 polegadas.

