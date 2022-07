Apple Music é o 3º maior serviço de streaming no Reino Unido

Já que a Apple não tem o costume (ou o interesse) de compartilhar dados específicos sobre seus serviços, restam-nos as pesquisas de mercado realizadas por empresas e outros órgãos. No começo deste ano, por exemplo, um estudo revelou que o Apple Music era a segunda maior plataforma de streaming do mundo.

Agora, um novo relatório divulgado pela Autoridade de Concorrência e Mercados (Competition and Markets Authority, ou CMA) do Reino Unido sobre o mercado de streaming de música indica que o serviço da Maçã é o terceiro maior do país, com cerca de 10-20% do total de assinantes.

De acordo com os dados, o Spotify tem 50-60% do mercado, com o Amazon Music em segundo lugar (20-30%). Segundo o órgão, os números (claramente aproximados) são baseados em charts e reproduções de cada serviço.

A CMA comenta, ainda, que os consumidores estão pagando um “preço justo” pelos serviços, mas observa que migrar de plataforma pode ser difícil “devido à perda de playlists e outros dados personalizados” e espera que as empresas de streaming de música resolvam isso no futuro.

Por outro lado, o órgão aborda uma reclamação dos artistas sobre a baixa remuneração por stream de música. Segundo a pesquisa, um milhão de streams por mês renderia a um artista cerca de £12 mil (cerca de R$77.600) por ano.

No entanto, a CMA afirma que isso se dá em função da “vasta escolha disponível para os consumidores”, o que significa que artistas menores inevitavelmente recebem uma pequena parcela da receita. De acordo com os dados, tanto as taxas de royalties quanto a receita estão subindo lentamente e, atualmente, a taxa média de royalties é de 26%.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

