Apple participa de “feriado sem impostos” nos EUA

Desde ontem, 25 de julho, até o dia 14 de agosto, a Apple está participando do “Tax Holiday” (Feriado Sem Impostos), que ocorre anualmente em alguns locais dos Estados Unidos. Nessa época, é possível comprar diversos produtos sem pagar o imposto de valor agregado (a chamada “sales tax”, ou VAT) por eles. Trata-se de um imposto local cobrado pelas empresas e repassado ao estado.

Desta vez, a Apple permitirá isenção em nove estados americanos, os quais terão diferentes datas, limites de preço e produtos qualificados. Dependendo do estado, os produtos Apple enquadrados podem incluir Macs, iPads, iPhones e/ou periféricos como o Apple Pencil e até o Studio Display.

Confira, abaixo, os locais que participarão.

Arkansas (6 e 7 de agosto)

A isenção será por item comprado e a compra deverá ser feita por um indivíduo para uso pessoal, sem limite de preço. Os produtos qualificados incluem computadores, todos os modelos de iPads e iPhones, impressoras e acessórios como teclados, mouses, Apple Pencil e monitores.

Flórida (25 de julho a 7 de agosto)

A compra deverá ser realizada para uso pessoal e deverá ter um preço abaixo de US$1.500. Qualificam-se para a isenção computadores, todos os modelos de iPads, baterias de computadores e diversos acessórios como teclados, mouses, Apple Pencil, monitores, roteadores, discos rígidos, memórias e mais (veja a lista inteira nesse PDF). Além disso, softwares não-recreativos também poderão usufruir da isenção.

Massachusetts (13 e 14 de agosto)

Nesta localidade, não foram disponibilizados os itens qualificados (veja aqui mais detalhes), porém foi definido que é necessário custar menos de US$2.500.

Missouri (5 a 7 de agosto)

A isenção é por item comprado e impostos locais podem ser aplicados. O limite de venda é até US$1.500 por produto ou US$350 por software não-recreacional, seja da Apple ou de terceiros.

Os produtos qualificados incluem computadores e iPads, discos rígidos (Apple TV se enquadra aqui), pendrives e diversos acessórios como teclados, mouses, Apple Pencil, monitores, roteadores, memórias e mais (veja a lista inteira nesse PDF).

Novo México (5 a 7 de agosto)

Os produtos seletos para a isenção são computadores e iPads até US$1.000, e acessórios até US$500 entre os quais estão cabos de computador, teclados, mouses, Apple Pencil, Apple TV, monitores, alto-falantes, discos rígidos, memórias e mais (veja a lista inteira nesse PDF).

Carolina do Sul (5 a 7 de agosto)

Não há um limite máximo de compras, e estão inclusos computadores, iPads, impressoras, suprimentos de impressora e softwares de computador (não-recreacional). AppleCare+ e acessórios como monitores, teclados, mouses e scanners também estarão isentos quando adquiridos com um computador; já acessórios à parte serão tributados durante o período de férias.

Fones de ouvido e pendrives qualificam-se para esse feriado quando comprados para uso escolar. Veja nesse PDF a lista completa.

Tennessee (29 a 31 de julho)

A isenção de impostos se aplica a computadores e iPads com preço total de venda de US$1.500. Já os acessórios precisam necessariamente serem comprados junto de computadores e incluem Apple Pencil, alto-falantes, monitores, teclados, mouses, roteadores e cabos.

Virgínia (5 a 7 de agosto)

A isenção de impostos se aplicará apenas a carregadores e baterias de iPhones com valor inferior a US$60.

West Virgínia (5 a 8 de agosto)

Os dispositivos que terão isenção são os modelos de iPad ou MacBook Air de até US$500.

É preciso se atentar ao fato de que alguns impostos locais ainda podem ser aplicados a produtos e a compra deverá ser feita durante o período de isenção. Essa isenção de impostos beneficia a todos, principalmente as famílias que podem juntá-la com as promoções de volta às aulas que estão rolando.

