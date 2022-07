Apple TV+: “Killers of the Flower Moon” será exibido nos cinemas, diz site

A Apple pretende estrear seu filme original “Killers of the Flower Moon”, dirigido por Martin Scorsese, na próxima edição do Festival de Cannes — marcado para maio de 2023. Segundo informações do Deadline, para evitar ficar de fora da disputa do Oscar, a empresa estaria considerando firmar uma parceria com a Paramount para levá-lo aos cinemas.

O filme, como comentamos, é baseado no livro jornalístico homônimo de David Grann e girará em torno de uma série de assassinatos na nação indígena Osage, em Oklahoma, na década de 1920 — caso que deu origem ao FBI. Estrelada por nomes como Leonardo DiCaprio (“O Lobo de Wall Street”) e Robert De Niro (“Touro Indomável”), a produção é a próxima grande aposta do Apple TV+.

A Paramount, vale notar, faz parte da produção do filme desde o seu início, o que explica a possibilidade de um lançamento também nos cinemas. Como destacado pelo Deadline, caso isso realmente ocorra, poderá servir de exemplo para outros serviços de streaming que também desejarem levar suas produções para Cannes.

Outro filme a adotar uma estratégia parecida para figurar nas duas premiações foi “Era uma Vez em… Hollywood” (“Once Upon a Time in Hollywood”), de Quentin Tarantino. A produção ainda conseguiu ser nomeada para dez categorias do Oscar, mesmo tendo estreado meses antes da premiação.

“Emancipation”

Ainda segundo e veículo, o filme “Emancipation”, estrelado por ninguém menos do que Will Smith, poderá estrear ainda neste ano — contrariando rumores de que ele havia sido adiado em decorrência do tapa dado pela estrela de “Um Maluco no Pedaço” (“The Fresh Prince of Bel-Air”) em Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar 2022.

O incidente fez com que a Academia banisse Smith por dez anos, o que poderia tirar o filme da próxima edição da principal premiação do cinema mundial. Fontes do Deadline familiares com a produção, entretanto, afirmaram que ela é o “melhor trabalho do diretor Antoine Fuqua em anos”.

“Emancipation” será inspirado na história real do homem escravizado conhecido como “Whipped Peter”, cujas fotos ajudaram a fortalecer a opinião pública contra a escravidão nos EUA durante o século XIX. No filme, ambientado em 1863, Peter foge de uma propriedade no sul do país e, após uma jornada cheia de perigos, junta-se ao Exército da União, no norte, para lutar contra os confederados na Guerra Civil Americana.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

