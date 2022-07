Como criar pastas no app Atalhos [Mac]

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode criar uma pasta no aplicativo Atalhos (Shortcuts) do iPhone/iPad.

Porém, com a chegada dele ao macOS (com o macOS Monterey 12), esse processo também pode ser feito diretamente pelo seu notebook ou desktop.

A seguir, mostraremos em detalhes como você pode fazer isso por aí!

Como criar e personalizar uma pasta no app Atalhos do macOS

Para criar uma nova pasta no Atalhos, vá até Arquivo » Nova Pasta na barra de menus, use o atalho no teclado ⇧ shift ⌘ command N ou, então, passe o cursor do mouse ao lado de “Pastas” (na barra lateral) até que o “+” apareça e clique nele.

Na caixa de diálogo que será aberta, insira o nome que deseja usar para a pasta e clique em “Concluído”.

Você também pode alterar o ícone da pasta clicando no nome da pasta (na barra lateral) e selecionando “Editar Ícone…”..

Para renomeá-la, clique com o botão direito do mouse em cima da pasta (na barra lateral), use ⌃ control enquanto clica em cima da pasta ou, com ela selecionada, vá até Arquivo » Renomear… na barra de menus.

Para mudar a ordem das pastas, basta clicar sobre ela e arrastá-la até o novo local desejado — na barra lateral.

Como mover um atalho para uma pasta

Para mover um atalho para uma pasta personalizada, selecione “Todos os Atalhos”, na barra lateral e arraste-o em direção à pasta. Se quiser mover mais de um atalho, pressione a tecla ⌘ enquanto clica em cima dos atalhos desejados. Depois, mova-os para onde quiser.

Já se quiser remover um atalho de uma pasta, selecione-a (na barra lateral) e arraste um atalho da janela principal em direção a “Todos os Atalhos”, também na barra lateral.

Assim fica mais fácil manter todos os seus atalhos organizados, não é mesmo?! 😊