Como executar um atalho do app Atalhos pelo Finder [Mac]

Com a chegada do aplicativo Atalhos (Shortcuts) ao macOS, a Apple passou a permitir que os usuários possam executá-los de diversas maneiras, como pela barra de menus, pelo Dock ou através de um atalho de teclado.

Além desses procedimentos, há também a possibilidade de escolher um atalho para ser executado diretamente pelo Finder.

A seguir, veja como escolher um atalho para ser executado por lá! 👨‍💻

Abra o app Atalhos e dê dois cliques em cima daquele que quiser (ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Abrir”). Em seguida, clique no botão de detalhes do atalho (no canto superior direito) e na aba “Detalhes”, em “Usar como Ação Rápida”, marque “Finder”.

Depois, em uma janela do Finder, selecione um arquivo, vá até o botão de ações (com três pontinhos, na barra superior) e selecione clique em “Serviços” para visualizar o atalho. Por fim, clique nele.

Fácil, não?!