Como executar um atalho usando um atalho de teclado [Mac]

O aplicativo Atalhos (Shortcuts) permite que você crie e execute uma ou mais ações com a ajuda dos aplicativos que estão instalados nos seus dispositivos.

Para quem acompanha com frequência o MacMagazine, inclusive já demos alguns bons exemplos de atalhos que podem facilitar bastante a sua vida — como facilitar o acesso ao gerenciador de senhas do iOS e do macOS e para abrir uma pasta específica com mais rapidez.

Pois na dica de hoje, mostraremos como você pode escolher um atalho de teclado para abrir um atalho específico no Mac. Assim, é possível acessá-lo com uma maior rapidez enquanto estiver fazendo outra coisa.

Confira, a seguir, como é superfácil fazer isso! 👨‍💻

Com o app Atalhos aberto, clique duas vezes em cima do atalho desejado (ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Abrir”). Depois, no canto superior direito, clique no ícone de detalhes do atalho e em “Adicionar Atalho de Teclado”. Pressione uma combinação de teclas que deseja usar para o seu atalho.

Depois, em qualquer lugar do macOS, use o atalho recém-criado para executá-lo. Lembre-se, porém, que alguns atalhos de teclado são reservados para o uso do sistema e não podem ser substituídos, além de poderem “se chocar” com os atalhos de outros apps.

Se quiser remover o atalho de teclado adicionado, basta abrir novamente o atalho, clicar no campo “Executar com” e pressionar delete .

Fácil, não? 😄