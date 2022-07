Compartilhe o Spotify como no SharePlay com o app Remotion

Se você é daqueles, como eu, que ouve uma música, pensa em alguém e gostaria muito de compartilhá-la naquele exato momento, certamente vai gostar de conhecer o aplicativo Remotion. Ele permite que você ouça o Spotify com outras pessoas, de maneira semelhante ao recurso SharePlay, nativo da Apple.

Publicidade

O aplicativo, na verdade, foi pensado inicialmente para ser uma solução para equipes, de modo a trazer a experiência presencial também para o trabalho remoto. Ou seja, o Remotion permite um ambiente de trabalho remoto mais dinâmico, tanto com conversas de trabalho quanto conversas casuais, assim como acontece presencialmente. Como parte da “casualidade”, entrou o recurso de compartilhar o som do Spotify.

Em outros aplicativos como Zoom ou Slack, a experiência de ouvir um áudio em conjunto pode ser comprometida pois o áudio faz parte da chamada. Com o Remotion, cada um ouvirá a faixa em sua própria máquina. Então, em vez de só uma pessoa ter o “controle”, cada um poderá controlar seu app individualmente: favoritar em suas listas, aumentar ou diminuir, etc., sem falar na qualidade superior.

Além disso, há diversos recursos inteligentes no Remotion. Por exemplo, se você estiver ouvindo algo com volume alto, o app diminui automaticamente o volume se seu microfone for ativado, para evitar ecos e interferências. Assim que você retornar para o mudo, o volume aumenta novamente.

Uma vez que você cria um grupo ou time, pode compartilhar playlists ou faixas que você está ouvindo e seus amigos podem começar a ouvir o mesmo. Se alguém pausar a faixa, isso não afetará o restante do grupo; como se fosse uma rádio, ao dar play novamente, o app sincronizará ao ponto em que os outros estão.

Publicidade

Além de tudo isso, aqui vai o melhor de tudo: ninguém precisa assinar o Spotify Premium! Se alguém no grupo utilizar a versão gratuita, ele vai ouvir o anúncio e, em seguida, retornará no ponto em que o restante do grupo está. E não é necessário que você esteja em uma videochamada para compartilhar faixas e playlists — é possível fazer isso mesmo com câmeras e microfones desligados.

Como já expliquei, o Remotion veio com uma premissa focada no trabalho remoto, então há as funções que normalmente vemos em apps de videochamadas, mas há também outras para serem exploradas no sentido profissional, para juntar a equipe como se estivessem lado a lado.

Publicidade

O Remotion está disponível gratuitamente (enquanto está em versão beta) somente para macOS. A empresa não divulgou se optará por assinatura ou compra única, ou mesmo quando essa mudança acontecerá. Por enquanto, aproveite para testar pois parece muito bacana!

via 9to5Mac