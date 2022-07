Confira imagens da Apple Brompton Road, nova loja em Londres

Anunciada há alguns dias, a Apple compartilhou hoje imagens de sua nova loja em Londres, a Brompton Road, cuja inauguração ocorrerá nesta quinta-feira (28/7).

A sexta loja da companhia em território londrino é inspirada na “fauna local” e, como todas as instalações da Apple, é alimentada por energia 100% renovável.

Estamos entusiasmados em abrir a Apple Brompton Road em Londres, uma cidade repleta de energia, história e diversidade cultural. O foco da loja na criatividade oferece aos nossos incríveis membros da equipe o espaço perfeito para compartilhar sua paixão e experiência com londrinos e visitantes de todo o mundo. —Deirdre O’Brien, vice-presidente sênior de varejo + pessoas da Apple

Ao entrar na Apple Brompton Road, os visitantes serão recebidos por 12 figueiras sicilianas que preenchem as janelas de 7 metros (do chão ao teto) da entrada. Os assentos na base de cada planta funcionam como um espaço de encontro social para os visitantes.

No interior, o salão principal tem as mesmas dimensões do Brompton Arcade, construído no mesmo local em 1903. Já o Forum — onde ocorrerão as sessões do Today at Apple — conta com uma novidade em relação a outras lojas: um teto espelhado que aumenta a profundidade do ambiente.

Outra novidade para o Reino Unido será uma área dedicada para o Apple Pickup, tornando ainda mais conveniente para os clientes retirarem produtos encomendados online. Para movimentar tudo isso, a Apple conta com uma equipe de 200 pessoas — os quais falam coletivamente mais de 45 idiomas.

Como de costume, a Maçã realizará diversos eventos especiais durante os primeiros dias de inauguração da unidade, a começar com o lançamento global de “United Visions”, uma experiência de realidade aumentada que homenageia as obras criativas do pioneiro poeta e pintor londrino William Blake — a qual poderá ser acessada por qualquer pessoa ao redor do mundo baixando o aplicativo United Visions.

As festividades do fim de semana de abertura também incluirão uma performance especial e uma sessão em Áudio Espacial com a artista londrina Nina Nesbitt. Além disso, os treinadores do Apple Fitness+, Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo e Jonelle Lewis se juntarão a Jay Blahnik, vice-presidente de tecnologias fitness, para uma sessão de perguntas e respostas na loja, seguida de uma caminhada de 3km e uma corrida de 5km pelo Hyde Park.

Após as sessões de abertura, a loja também sediará a já existente Brompton Series, a qual acontece na última quinta-feira de cada mês (até outubro) e apresenta palestras inspiradoras e informativas sobre bem-estar com Michael James Wong, Cat Meffan, Lloyd Kempson e Harry Jameson — além de oficinas de música relacionadas com a programação Up Next do Apple Music, nas quais são remixadas músicas de artistas emergentes de Londres incluindo Kali Claire, Olivia Dean e Rachel Chinouriri.