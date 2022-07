Dell descontinuará app para controlar o PC pelo iPhone

Mal o Dell Mobile Connect ficou disponível para iPhone, em 2020, e o serviço será descontinuado. A solução permitia integrar notebooks da empresa com smartphones (iOS e Android), permitindo espelhar e controlar a tela pelo computador, transferir arquivos, atender ligações, ver mensagens, entre outras facilidades.

Segundo uma página de suporte da companhia, o aplicativo não estará mais disponível para download — na maioria dos países, incluindo no Brasil —, no dia 31 de julho, enquanto nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão isso acontecerá um pouco depois, no dia 30 de novembro. Esta data também marcará a descontinuação do app para os atuais usuários em geral, enquanto os dos três outros países terão até 31 de janeiro de 2023 para usar o software.

Vale notar que a Microsoft oferece uma solução parecida, o Vincular ao Celular (Phone Link), o qual também conta com recursos de integração de chamadas, fotos e mensagens. Esse app, porém, só tem compatibilidade com Android, de modo que não substitui o da Dell para usuários de iPhone.

Quem usava o Mobile Connect, porém, tem uma chance de não ficar órfão por tanto tempo. Como lembrou o The Verge e também conforme nós repercutimos por aqui em janeiro, a Intel comprou o software por trás da referida solução, o Screenovate, em 2021 — o que talvez explique o porquê de a descontinuação estar ocorrendo — e fez uma demonstração na Consumer Electronics Show 2022 de recursos similares, os quais deverão ser destinados a PCs da linha mais avançada Evo.

Abaixo, podemos ver um vídeo do que foi mostrado na CES e ter uma ideia do que poderá vir pela frente.

