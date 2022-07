iCloud para Windows agora gera códigos para autenticar logins

Quem usa o iCloud para Windows pode agora usufruir de um novo recurso de segurança do gerenciador de senhas embutido com o suporte para códigos de autenticação de dois fatores (2FA).

Como notado por um usuário no Reddit, o app foi atualizado recentemente com a opção de gerar seus próprios códigos de autenticação — sem a necessidade de usar outros aplicativos. Vale notar, porém, que o gerenciador de senhas do iCloud para Windows é compatível apenas com dois navegadores: Google Chrome e Microsoft Edge.

Apesar disso, o iCloud para Windows ainda é uma das melhores opções para quem possui credenciais salvas no iCloud, mas ainda precisa acessar sites e serviços de um PC com Windows — além de ser totalmente gratuito.

A Apple introduziu originalmente suporte para geradores de código de autenticação com o iOS 15; no entanto, a função estava disponível somente nos dispositivos da Maçã e, agora, está sendo expandida. Além dos geradores de código 2FA, usuários de PCs com Windows têm acesso às Chaves do iCloud (iCloud Keychain), possibilitando adicionar, editar, copiar e colar suas senhas.

via 9to5Mac