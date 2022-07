Vídeo: RØDECaster Pro II, um estúdio de áudio completo (que é MFi!)

Apesar de ter décadas de história, nos últimos anos a RØDE deu um salto significativo na qualidade e no ritmo de lançamento de novos produtos.

Sua última grande novidade é a RØDECaster Pro II, uma mesa de som que na verdade é um estúdio de áudio completo e que tivemos a oportunidade de conhecer para trazer em detalhes para vocês. Uma das partes mais bacanas? Ele é oficialmente Made for iPhone (MFi), e isso abre uma possibilidade muito legal.

Destinada a criadores de conteúdo, streamers, podcasters, músicos e afins, a RØDECaster Pro II é equipada com um mecanismo de áudio quad-core com seus Revolution Preamps e processamento APHEX, traz quatro entradas Neutrik combo (XLR para microfones e também para instrumentos), um total de nove canais com seis faders físicos, oito SMART pads totalmente programáveis, interface USB-C dupla, conectividade Bluetooth e Wi-Fi, gravação multi-track para um SSD externo e/ou cartão microSD, quatro saídas para fones de ouvido e duas para monitores de áudio e uma touchscreen de 5,5 polegadas com feedback háptico.

Com tanto poder de fogo, uma das coisas mais fantásticas da RØDECaster Pro II é que o produto evoluirá muito com o tempo. Só nas poucas semanas que estou testando ele, já recebemos três atualizações de firmware (que você pode baixar e instalar via Wi-Fi pelo próprio produto), e a RØDE promete incorporar muitas melhorias e novidades no futuro.

