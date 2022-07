App Nintendo Switch Online ganha envio de pedidos de amizade

O Nintendo Switch Online foi atualizado recentemente com uma boa novidade para usuários do console portátil. Agora, é possível enviar solicitações de amizade pelo aplicativo, sem a necessidade de usar o dispositivo de jogos.

Publicidade

A Nintendo também destacou que a versão mais recente do app permite copiar seu código de amigo como uma URL ou salvá-lo como um código QR para compartilhar com outras pessoas, facilitando o envio de solicitações de amizade.

Vale notar que, por enquanto, somente é possível enviar solicitações de amizade — para aceitá-las, ainda é necessário usar o console. Além disso, o aplicativo agora requer pelo menos o iOS 14 para funcionar — anteriormente, o software era compatível a partir do iOS 12.

Como de costume, as atualizações do Switch Online também trazem mais novidades do que as descritas no changelog — então é apenas uma questão de tempo para mais alguma coisa vir à tona, se esse for o caso.

via The Verge