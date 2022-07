Apple paga US$445 milhões por campus de 271.000m² nos EUA

Em 2019, comentamos os planos da Apple de expandir sua presença na região de San Diego (no estado americano da Califórnia) com a criação de 1.200 novos empregos e um novo campus na região. Desde então, a empresa investiu em novos escritórios na cidade — e agora comprou o Rancho Vista Corporate Center, de 67 acres (mais de 271 mil metros quadrados), por US$445 milhões.

De acordo com uma matéria do The San Diego Union-Tribune, essa é a primeira compra de uma propriedade comercial da Apple na região. A reportagem também informa que a companhia reavaliou seus planos e agora pretende abrir 5.000 novos postos de trabalho localmente até 2026.

Fazemos parte da comunidade de San Diego há mais de duas décadas e estamos entusiasmados em continuar investindo aqui à medida que expandimos nossas equipes de classe mundial.

O Rancho Vista Corporate Center era anteriormente propriedade da HP, que vendeu a edificação para a Swift Real Estate por US$69 milhões. Esta, por sua vez, diz que gastou US$80 milhões na reforma do campus, incluindo a adição de uma academia de ginástica, várias quadras esportivas e uma cafeteria.

Em maio, a gigante de Cupertino alugou um prédio inteiro, de mais 8.800m², ao norte de San Diego e, no mês passado, assinou dois novos arrendamentos na região, aumentando sua presença no centro de escritórios em mais de 13.700m² na cidade.

Investimentos (e espaço) de perder de vista!

