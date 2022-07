Apple Pay Later é alvo de órgão regulador dos EUA

Anunciado na WWDC22, o novo recurso Apple Pay Later sequer começou a funcionar ainda — o que só acontecerá com o lançamento do iOS 16 —, mas já está gerando controvérsia. A Agência de Proteção Financeira do Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, ou CFPB) anunciou que abriu uma investigação contra cinco empresas que oferecem crédito no estilo “compre agora, pague depois”.

Por ora, empresas como Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal e Zip estão sob a mira do órgão. O inquérito é motivado por preocupações da agência relacionadas à acumulação de dívidas, arbitrariedade na adoção de regulações, além de coleta irregular de dados. As companhias receberam ordens de coleta de informações no contexto dessas questões levantadas pela instituição.

O diretor da CFPB, Rohit Chopra, afirmou que as investigações são uma maneira de dar um aviso ao Vale do Silício, especialmente por causa do lançamento do Apple Pay Later: “Teremos de olhar muito cuidadosamente para as implicações das Big Techs entrando nesse espaço”, disse ele, já que isso levantaria diversas questões, em especial aquelas relacionadas aos dados coletados.

Estão sendo combinados o histórico de navegação e de localização, dados de saúde, outros aplicativos? As ambições das Big Techs ao falar de “compre agora, pague depois” estão intrinsecamente ligadas ao desejo de dominar a carteira digital.

O relatório inicial do órgão sobre a problemática deverá ser publicado em setembro, ainda antes do lançamento do Apple Pay Later. O texto deve servir de base para o poder legislativo do país ter mais conhecimento sobre o tema e determinar as medidas que poderão ser tomadas.

Pelo visto, a Apple anda entre a cruz e a espada com relação a investigações de órgãos reguladores.

