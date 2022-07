Como melhorar a qualidade da webcam do Mac

A maioria de Macs disponíveis no mercado conta com uma webcam integrada, também chamada de FaceTime [HD].

Apesar de elas terem melhorado muito nos últimos anos — devido também ao trabalho remoto, causado pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) —, fato é que, mesmo assim, elas podem não ser sempre tão úteis assim, por diversos fatores.

Para que você possa aproveitar a sua webcam ao máximo, separamos algumas dicas essenciais a seguir! Vamos nessa?! 📸

Primeiramente, verifique se a câmera está fisicamente limpa, sem marcas de dedo. Para isso, use um pano que não solte fiapos e que esteja macio.

Prefira estar em ambientes que sejam bem iluminados, como aqueles próximos à janela ou com boa claridade do sol, e tente se posicionar a favor da luz.

Caso a imagem esteja ruim, pixelada, experimente ficar próximo do roteador Wi-Fi (caso esteja usando uma conexão sem fio, é claro).

Muitos aplicativos permitem que você ajuste a qualidade da câmera. Para isso, acesse as preferências dele para fazer as mudanças que quiser — pode ser que a sua webcam seja 1080p, mas o software que você está usando esteja limitando-a a 720p.

Se a webcam não estiver funcionando, siga uma de nossas dicas nesse outro artigo para tentar resolver o seu problema.

Caso priorize muito a qualidade da imagem, a nossa dica (mesmo se você tiver um Mac mais atual) é usar uma webcam externa. Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode usar um iPhone/iPad para isso ou até mesmo uma câmera DSLR ou mirrorless profissional.

Vale lembrar que, em breve, a Apple permitirá que você use essa função de forma nativa — com a chegada do macOS Ventura e do recurso Câmera de Continuidade (Continuity Camera), que mostramos nesse vídeo.

Ainda há a possibilidade, é claro, de usar um dos diversos modelos de webcams externas disponíveis no mercado, de marcas como Logitech e Lenovo, por exemplo.