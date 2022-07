Confira o trailer da comédia sombria “Bad Sisters”, do Apple TV+

Em preparação para a estreia da série de comédia sombria “Bad Sisters” no dia 19 de agosto, o Apple TV+ lançou hoje seu trailer. A comédia, que terá muito mistério e humor ácido, contará com o protagonismo da atriz e criadora Sharon Horgan (“Shining Vale”), que recentemente venceu um BAFTA e foi indicada ao Emmy Award.

A trama conta a história das irmãs Garvey, que desde sempre se uniram para cuidar umas das outras após perderem seus pais. O mistério gira em torno da morte do seu cunhado. Durante uma investigação, a mira acaba caindo nas irmãs, as quais têm grandes razões para o terem matado.

Além de Horgan, a série será estrelada por Anne-Marie Duff (“As Sufragistas”), Eva Birthistle (“O Último Reino”), Sarah Greene (“Dublin Murders”) e Eve Hewson (“The Luminaries”), como as irmãs Garvey. O elenco também inclui Claes Bang (“Dracula”), Brian Gleeson (“Peaky Blinders”), Daryl McCormack (“Peaky Blinders”), Assaad Bouab (“À Procura do Amor”) e a novata Saise Quinn (“Monster”).

“Bad Sisters” é produzida pela Merman Productions (de Horgan) e a ABC Signature, uma divisão da Disney Television Studios. A série é escrita por Horgan com Brett Baer e Dave Finkel (“New Girl”, “United States of Tara”), que a adaptou da versão belga da série “Clan”, criada por Malin-Sarah Gozin.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

