Executivo da Lamborghini é contratado para desenhar o “Apple Car”

Trabalhando pesado no desenvolvimento de seu carro autônomo, a Apple contratou um executivo de uma das marcas de carro mais icônicas do mundo para cuidar especialmente do design do “Apple Car”.

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, o mais novo nome de peso da Maçã é Luigi Taraborrelli, um dos principais gerentes de desenvolvimento de carros da Lamborghini, o qual já estava há mais de 20 anos na empresa italiana.

Tendo atuado recentemente como o chefe de chassi e dinâmica dos carros na fabricante de automóveis, Taraborrelli chega à Apple como um dos gerentes mais experientes no projeto, isso no momento em que a empresa está mais comprometida com a produção do carro após anos de contratempos.

A contratação de um executivo da Lamborghini não acontece por acaso, visto que — ainda de acordo com Gurman — a Maçã pretende fazer com que os futuros pilotos do “Apple Car” sintam-se no interior de uma limusine, um dos modelos de carros produzidos pela marca italiana.

Planejando lançar um carro completamente autônomo — inclusive, sem volante e pedais —, a Maçã pretende anunciar o projeto em 2025, embora alguns integrantes da equipe acreditem que seja impossível lançar o veículo com o nível de automação desejado pela empresa nesse prazo.