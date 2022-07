Google adia fim dos cookies de terceiros no Chrome para 2024

O Google voltou a adiar hoje o fim do suporte para cookies de terceiros no Chrome, os quais deverão seguir rastreando usuários pelo menos até 2024. O anúncio foi feito por Anthony Chavez, vice-presidente de privacidade da empresa, no blog oficial do Chrome.

De acordo com Chavez, o Google tem trabalhado ao lado de desenvolvedores, editores, profissionais de marketing e reguladores para desenvolver a API Privacy sandbox, criada para ser uma alternativa menos invasiva aos identificadores mais tradicionais. Ainda segundo ele, “o feedback mais consistente” de pessoas dessas áreas tem sido a necessidade de mais tempo para que a indústria possa se adaptar, o que acabou motivando o adiamento.

Originalmente, o Google esperava aposentar os cookies de terceiros, muito usados em propagandas direcionadas, ainda neste ano. Em junho, entretanto, a gigante decidiu adiar seus planos pela primeira vez, após sofrer grande pressão de profissionais de marketing e reguladores, estendendo o prazo para 2023.

A empresa também anunciou que irá expandir os testes de suas novas APIs, antes disponíveis apenas para desenvolvedores. Usuários da versão beta do Chrome no mundo todo terão acesso aos novos identificadores a partir de agosto, com os testes se prolongando ao longo do próximo ano.

É esperado que as novas ferramentas estejam disponíveis para todos até o terceiro semestre de 2023. Caso nenhum imprevisto ocorra, o Chrome começará a perder suporte para os cookies na segunda metade de 2024.