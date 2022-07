Google Maps agora mostra vista aérea de pontos famosos

Um novo update do Google Maps está levando “vistas aéreas fotorrealistas” a quase 100 pontos turísticos — semelhantemente ao recurso Flyover do Apple Maps —, oferecendo uma visão detalhada em 3D de lugares conhecidos em cidades como Barcelona, ​​Londres, Nova York, San Francisco e Tóquio.

Publicidade

Segundo a empresa, as vistas aéreas dão início à implementação da funcionalidade “visão imersiva”, apresentada na Google I/O em maio passado. Como informamos, o recurso também incluirá visualizações internas e informações como tráfego e clima.

Além disso, o Google também está trazendo novidades para as rotas de ciclismo. Assim, você poderá ver informações adicionais, como se uma estrada específica na sua rota é a principal ou não, se o caminho inclui obstáculos ou colinas íngremes, e se haverá tráfego pesado.

Também como no app Buscar (Find My), se alguém compartilhou sua localização com você (o que já era possível há algum tempo), agora será possível receber notificações quando essa pessoa chegar ou sair de um ponto específico.

As novas vistas aéreas e notificações de compartilhamento de localização já estão sendo disponibilizadas globalmente no iOS e no Android. Já as informações atualizadas das rotas de ciclismo serão lançadas “nas próximas semanas”.