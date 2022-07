Spotify descontinua Car Thing e vê aumento de assinantes

Pouco mais de um ano após o Spotify lançar o Car Thing, seu tocador veicular próprio, a empresa divulgou hoje que não está mais fabricando o acessório. A informação veio durante a divulgação de seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2022.

O Car Thing surgiu apenas para uso em testes, conforme já comentamos, e depois foi oficializado ao ser presenteado para alguns usuários seletos. Agora que o dispositivo será descontinuado, ele está sendo vendido com 40% de desconto, por US$50, no site oficial. Um porta-voz da empresa explicou ao TechCrunch:

O objetivo de explorar o Car Thing era entender melhor o consumo de música no carro e levar o áudio a uma gama mais ampla de usuários e veículos. Com base em vários fatores, incluindo a demanda do produto e problemas na cadeia de suprimentos, decidimos interromper a produção do Car Thing. Os dispositivos existentes funcionarão como pretendido. Essa iniciativa desbloqueou aprendizados úteis e continuamos focados no carro como um lugar importante para o áudio.

O relatório mostra que a margem bruta do Spotify foi impactada negativamente pela decisão de parar de fabricar o Car Thing, e a empresa sueca terá que arcar com uma despesa de 31€ milhões (mais de R$166 milhões) só para descontinuar a linha.

Por outro lado, sua base de usuários assinantes continua aumentando. De acordo com o relatório, hoje a empresa tem 433 milhões de usuários mensais ativos, um ganho de 19% ano a ano. Além disso, já são mais de 188 milhões de usuários que assinam a versão paga, um aumento de 14% em comparação com o mesmo período no ano anterior.

Apesar dos ganhos, o Spotify continua não sendo lucrativo. Os números do trimestre revelaram um prejuízo líquido de 194€ milhões (~R$1,04 bilhão) e de 2,8€ bilhões (mais de R$15 bilhões) em vendas.

O que continua surtindo efeito, porém, são os podcasts, que já somam 4,4 milhões. O número de usuários ativos mensais que utilizam a plataforma para consumir podcast cresceu em dois dígitos ano a ano e as taxas de consumo de podcast por usuário continuaram aumentando. Outro fator interessante é que a publicidade para os usuários gratuitos também tem aumentado, atingindo um recorde histórico.

Confira o relatório completo aqui [PDF].