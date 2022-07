Twitter moverá função equipes do TweetDeck para app principal

Embora a maioria das pessoas usem o Twitter com uma conta pessoal única, algumas se veem obrigadas a compartilhar perfis — principalmente quem tem que dividir a atuação na rede social por causa do trabalho.

Por isso existem funções como as equipes do TweetDeck, recurso do cliente oficial do Twitter que possibilita a várias pessoas compartilhar uma conta da rede social sem que precisem compartilhar a senha.

Ao que tudo indica, no entanto, a rede social pretende levar esse recurso também de forma nativa para o aplicativo/site oficial — isso no momento em que o app do TweetDeck para macOS está em processo de descontinuação.

No Twitter, o recurso se chamará Delegate e o seu desenvolvimento foi descoberto em dezembro pelo pesquisador Nima Owji. Agora, ele compartilhou novos detalhes sobre como a novidade funcionará — e será de maneira bastante semelhante à do TweetDeck.

Os usuários poderão trabalhar em equipe tanto como “administradores” quanto como “colaboradores”.

Enquanto a função de colaborador permitirá publicar tweets, fazer retweets, visualizar/enviar mensagens diretas, curtir publicações, agendar tweets, criar listas e fazer coleções, a de administrador terá todos os direitos da anterior, mas também permitirá convidar outros usuários como colaboradores.

O TweetDeck, vale recordar, também contava com a função de “proprietário”, a qual reunia as atribuições das duas supracitadas e também permitia gerenciar configurações de senha, número de celular e verificação de acesso.

via 9to5Mac