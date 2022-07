Abertura da primeira Apple Store na Índia é adiada para 2023

A tão esperada inauguração da primeira Apple Store na Índia acabou virando uma novela. Após muitas especulações, o CEO da Apple, Tim Cook, prometeu (no começo de 2020) que a companhia abriria sua primeira loja física no país em 2021, o que claramente não aconteceu.

Passado meados de 2021, surgiram informações de que a inauguração da loja havia sido adiada para este ano devido a atrasos causados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Pelo visto, porém, este ano também não veremos nenhuma abertura.

Segundo uma nova reportagem do The Economic Times, a Apple adiou novamente seus planos para a loja de Mumbai após “problemas com materiais”, enquanto a Índia continua se recuperando dos efeitos da pandemia. Ao que tudo indica, essa inauguração poderá acontecer agora no primeiro trimestre de 2023.

Ainda não há uma data precisa, nem mais detalhes sobre as razões do atraso. Alegadamente, a montagem do interior teve que ser adiada e também está demorando mais pois o envio de materiais ainda está bastante limitado.

Segundo as informações, a espera certamente valerá a pena, uma vez que a unidade promete ser uma das Apple Stores mais espetaculares do mundo.

A Apple está desenvolvendo a loja como um marco de varejo na Índia, semelhante aos pontos de venda conhecidos por seu design e arquitetura em Los Angeles, Nova York, Pequim, Milão e Singapura.

Cabe ressaltar, ainda, que já existem informações sobre uma segunda Apple Store na Índia, a qual ficará em Nova Delhi.

