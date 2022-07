Apple abrirá centro de desenvolvimento de chips em Jerusalém

A Apple está expandindo suas operações em Israel com a implantação de um novo centro de desenvolvimento na capital Jerusalém. O anúncio foi feito nesta semana pelo recrutador de talentos da Maçã, Elad Wertheimer, em uma publicação no LinkedIn.

Publicidade

De acordo com a publicação, o centro de Jerusalém se concentrará no desenvolvimento de processadores para Macs. Vale notar, porém, que as equipes israelenses da gigante de Cupertino já contribuem para o desenvolvimento do Apple Silicon desde o chip M1, como destacado pelo The Times of Israel.

Já há (vários) anos a Apple vem expandindo sua presença em Israel; em 2012, por exemplo, a companhia adquiriu a startup israelense Anobit e anunciou a abertura do seu primeiro centro de pesquisa no país. Em 2013, ela também comprou a PrimeSense, empresa israelense de sensores 3D.

No mês passado, o vice-presidente sênior de tecnologias de hardware da Apple, Johny Srouji — que é natural de Israel —, comentou a expansão da iniciativa de pesquisa e desenvolvimento no país. Segundo ele, ao criar mais oportunidades para engenheiros palestinos, a Apple “viu uma maneira de ajudar a tratar de uma importante questão regional enquanto avançamos com nossos valores centrais”.

Publicidade

Segundo o The Times of Israel, a Apple emprega cerca de 2.000 pessoas em seus escritórios e centros de P&D em Herzliya e Haifa.

via iMore