Beats lançará fones de ouvido com design do grafiteiro FUTURA

As parcerias da Beats parecem estar indo de vento em popa. Isso porque a subsidiária da Apple anunciou, na semana passada, que faria uma parceria com o streamer NICKMERCKS e, hoje, divulgou que se juntará à empresa Futura Laboratories para lançar uma nova edição especial dos Beats Studio Buds.

A empresa de design, liderada pelo grafiteiro pioneiro FUTURA, emprestará sua assinatura de “átomos” para enfeitar os fones de ouvido, assim como seu estojo de carregamento. Em um comunicado, o grafiteiro afirmou que “a música sempre foi uma necessidade no meu espaço criativo. Mas ouvir música nos meus Beats Studio Buds me leva a um espaço interno totalmente isolado”.

Apesar da aparência, os Beats Studio Buds continuam sendo os mesmos em seu interior, com alta qualidade, cancelamento ativo de ruído, modo de transparência e bateria com de até oito horas de reprodução.

Além de a parceria render o fone de ouvido, FUTURA também criou uma playlist no Apple Music intitulada “Futura Laboratories”. Nela, há músicas antigas que respingam em seu trabalho e relembram seu passado em Nova York.

Essa não é, porém, a primeira vez que essa parceria acontece. Em 2013, o fundador da Beats e a Futura Laboratories chegaram a lançar juntos os fones de ouvido Solo HD.

A edição especial do Beats Studio Buds estará disponível para compra por US$150 no sábado, 30 de julho, tanto na loja virtual da Futura Laboratories quanto na loja END Clothing e no WeChat da Beats.