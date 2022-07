Como enviar um dispositivo da Apple para reciclagem no Brasil

Além da privacidade e da segurança dos seus sistemas operacionais, outra bandeira levantada pela Apple nos últimos anos é a do cuidado com o meio ambiente. Não é à toa que, nos planos da empresa, toda a emissão de carbono de seus produtos e cadeia de fornecimento será neutralizada até 2030.

O lixo eletrônico acaba sendo um problema bastante desafiador para as empresas de tecnologia. No caso da Maçã, ela oferece o Apple Trade In (que calcula o valor do seu produto selecionado antigo como um desconto para a troca de um novo), porém isso ainda não está disponível no Brasil.

Apesar disso, caso você esteja com um iPod velho ou um iPad inutilizado na gaveta, saiba que a Maçã possibilita que você possa reciclá-lo gratuitamente. A seguir, veja como preparar o seu dispositivo e como enviá-lo para o descarte correto! ♻️

Antes de mais nada, é bom deixar claro que não há nenhuma recompensa financeira ao fazer isso, ou seja, você não ganhará nenhum dinheiro de volta ou um bônus (ao menos enquanto o Apple Trade In não chegar ao Brasil…).

O que fazer com o seu dispositivo antes de enviá-lo?

A Apple pede que, antes que o dispositivo seja enviado, você faça um backup do aparelho, além de apagar todos os seus dados contidos nele.

Lembre-se também de desativar a rede do app Buscar (Find My). Note que os aparelhos com bateria devem ser embalados com menos de 30% de carga restante, e que não são aceitos os produtos que estejam desmontados ou com a bateria estufada e danificada.

Como funciona a reciclagem?

No Brasil, você pode entregar um dispositivo em uma das duas lojas da Apple (em São Paulo ou no Rio de Janeiro) ou, então, utilizar o serviço da empresa parceira da Maçã no Brasil— a Solví Essencis Soluções Ambientais.

Para solicitar a reciclagem dos seus produtos, basta enviar um email para o endereço [email protected]. Em pouco tempo, você receberá um termo de autorização para o descarte e a destruição do dispositivo.

Basta preenchê-lo com os seus dados, com as demais informações do equipamento e retorná-lo para o mesmo endereço de email. Com base nessas informações, será gerado um e-ticket para a postagem gratuita do produto em uma das agências dos Correios. Lembre-se de colocar o aparelho em uma caixa de papelão, com uma boa proteção.

É importante notar que o limite do peso de cada volume aceito é de até 20kg, ou seja, caso o peso do(s) seu(s) produto(s) ultrapasse esse limite, não será permitido o envio. Portanto, será necessário que você envie-o(s) de forma separada (gerando os termos de autorização separados).

E se eu desistir da reciclagem no meio do caminho?

A Apple deixa claro que, quando você participa do programa de reciclagem, todos os seus direitos sobre o aparelho são desconsiderados. Portanto, pense bem antes de pedir esse serviço!

E você, já usou o programa de reciclagem da Maçã? Se sim, não deixe de contar a sua experiência aqui nos comentários! 😉